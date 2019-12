Si conclude oggi 6 dicembre la programmazione settimanale de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. La puntata odierna concederà ampio spazio all'incontro di Luciano e Clelia, dopo il ritorno di quest'ultima a Milano. La notizia colpirà profondamente l'uomo, al punto da spingerlo ad informare Silvia dell'accaduto. Sarà poi la volta di Rocco, che risulterà profondamente colpito dalla bellezza di Marina. Salvatore, invece, resterà sorpreso dalle parole di Vincent Defois riguardanti il futuro al punto da valutare l'idea di Marcello di acquistare la caffetteria. Spazio, inoltre, all'ulteriore avvicinamento di Riccardo e Ludovica che avverrà al Circolo, davanti agli occhi di Angela.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6 dicembre: un nuovo interesse per Rocco

La puntata odierna de Il Paradiso delle signore sancirà l'inizio di un nuovo giorno per i magazzini. Vittorio, Marta e Riccardo si troveranno davanti alle vetrine, ammirando il lavoro svolto. La parola passerà poi all'attività all'interno del Paradiso. Marina proverà l'abito che è stato abbellito da Maria e la sua bellezza non passerà inosservata: Rocco, in particolare, ne resterà profondamente colpito. Clelia, rientrata a Milano dopo la morte del marito Oscar, si troverà ben presto a fare i conti con il suo passato.

L'incontro con Luciano, infatti, sarà inevitabile e non potrà restare privo di emozionanti risvolti. Lo stesso ragioniere non riuscirà a tacere l'accaduto alla moglie. Quella sera, a casa, rivelerà a Silvia il ritorno della Calligaris: sarà questo l'inizio di una nuova crisi tra loro? La reazione della madre di Nicoletta appare, a questo punto, inevitabile.

Trame Il Paradiso delle signore, oggi 6 dicembre: Angela vede Riccardo baciare Ludovica

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di oggi 6 dicembre, Salvatore continuerà a riflettere sulla proposta di Marcello di acquisire la caffetteria.

Sebbene in preda ai dubbi, il giovane Amato sembrerà prendere seriamente in considerazione l'idea di mettersi alla prova, anche nella consapevolezza dei rischi che ciò comporterà. Ad avere un ruolo determinante a tal proposito, sarà Vincent Defois che lo inviterà ad avere maggiore fiducia nel futuro, provando a sfidare la sorte. Il piano di Adelaide e Flavia sembrerà dare i suoi frutti nell'appuntamento odierno con la soap italiana. Riccardo e Ludovica, infatti, si troveranno insieme al Circolo e appariranno sempre più vicini, tanto da scambiarsi un bacio appassionato.

Il gesto romantico non passerà inosservato agli occhi di Angela che, trovandosi lì per lavoro, faticherà a nascondere una certa delusione per quanto visto.