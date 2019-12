Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Segreto che saranno trasmesse dal 15 al 20 dicembre 2019 in prima visione assoluta su Canale 5. Occhi puntati soprattutto su Prudencio, il quale dopo aver avuto dei sospetti su Lola, deciderà di indagare meglio e in effetti scoprirà proprio che la ragazza ha a che fare con la perfida donna Francisca anche se per tutto questo tempo non ha mai proferito parola.

Il Segreto, le anticipazioni 15-20 dicembre: Lola ammette la verità su Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto al 20 dicembre rivelano che Prudencio verrà a sapere da Dolores che la sua amata Lola è stata vista a casa di donna Francisca: una segnalazione che non passerà affatto inosservata e che farà venire un bel po' di dubbi all'uomo.

Cosa ha a che fare lei con la Montenegro? Afflitto da mille dubbi, Prudencio deciderà di mettere la ragazza con le spalle al muro e alla fine verrà fuori tutta la verità.

Lola in lacrime confesserà a Prudencio che il loro incontro non è stato per niente casuale, dato che è stata proprio Francisca a spingerla tra le sue braccia. Lo scopo, infatti, era quello di sedurlo e manovrarlo. Insomma lei non è altro che una pedina nelle mani dell'astuta signora di Puente Viejo.

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che a quel punto Prudencio, mosso dall'ira e con le lacrime agli occhi, deciderà di rompere la relazione con Lola e soprattutto le chiederà di non farsi vedere mai più.

Lola deciderà di andare via ma al tempo stesso non ha alcuna intenzione di arrendersi. E così qualche giorno dopo tornerà di nuovo in negozio perché vuole spiegare a Prudencio come sono andate realmente le cose.

A quel punto la ragazza confesserà che si era trovata in una bruttissima situazione e che in quel momento soltanto donna Francisca poteva aiutarla: ecco perché ha accettato il suo tremendo ricatto. Tuttavia, adesso, Lola ha capito di essere realmente innamorata di Prudencio e non vuole perderlo.

Francisca va da Maria per farla tornare da lei

Le anticipazioni de Il Segreto dal 15 dicembre in poi rivelano che la ragazza implorerà Ortega di darle una seconda possibilità e quindi di riprovare a mettere in piedi la loro relazione. Ma la reazione di Prudencio non sarà affatto positiva: l'uomo è irremovibile dalla sua posizione: per lui Lola è definitivamente morta e quindi non vuole più saperne nulla.

Nel frattempo donna Francisca, ignara di tutto quello che sta accadendo in paese, deciderà di andare all'Avana con lo scopo di convincere Maria a tornare di nuovo in paese e soprattutto a non fidarsi delle belle parole che le vengono dette da Fernando Mesia.

Lei, però, non la ascolta e andrà avanti per la sua strada.