Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera spagnola Il Segreto, che andrà in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio 2019 con una nuova serie di episodi in prima visione assoluta, che si preannunciano densi di colpi di scena. Gli spoiler della soap opera rivelano che per Isaac arriverà il momento di dire addio definitivamente ad Antolina e di seppellirla mentre Carmlo rischierà la vita dopo essersi beccato un colpo di pistola.

Il Segreto, spoiler dal 30 dicembre al 3 gennaio: Fernando inganna ancora Carmelo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda fino al 3 gennaio 2019 in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che le indagini di Irene stabiliscono che sia il sindaco di Belmonte il mandante dei due attentati che ci sono stati a Puente Viejo.

Fernando, che ha perso la moglie in seguito alla terribile esplosione, deciderà di coinvolgere Carmelo in uno dei suoi piani diabolici, dato che anche quest'ultimo ha perso la sua amata in seguito ad un incidente d'auto.

E così Carmelo si fiderà di Fernando Mesia e delle sue parole ma non sa che l'uomo sta facendo il doppio gioco, dato che è lui il vero responsabile della morte di Adela. E in effetti sarà così anche questa volta. Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Fernando andrà nell'ufficio del sindaco Fraile e gli dirà che Carmelo ha intenzione di ucciderlo e come se non bastasse gli darà una pistola, così da potersi difendere.

Nel giorno della terribile vendetta, sarà proprio il sindaco a sparare per primo e a colpire Carmelo che rimarrà ferito e in pericolo tra la vita e la morte. A sua volta il Mesia ucciderà il sindaco facendo passare il gesto come 'legittima difesa'. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché a quel punto Fernando metterà all'interno della tasca della giacca del sindaco un bigliettino, dove l'uomo si assume la responsabilità per i due terribili attentati che ci sono stati in paese.

Isaac si libera di Antolina

Insomma ancora una volta sembrerebbe che il Mesia sia riuscita a farla franca. Ma non è finita qui, perché le trame de Il Segreto fino al 3 gennaio 2020 rivelano che Carmelo, dopo la ferita riportata in seguito al colpo di pistola, non morirà. Dopo qualche giorno passato tra la vita e la morte, si risveglierà ma dirà di non ricordare nulla di quel fatidico giorno in cui c'è stata la sparatoria.

Eppure la sua versione dei fatti e la sua enorme calma non convincerà nessuno.

E poi ancora in questi nuovi appuntamenti con Il Segreto su Canale 5, Isaac potrà finalmente voltare pagina e seppellire il corpo di Antolina. A quel punto l'uomo si libererà per sempre della donna che gli ha impedito di essere felice al fianco di Elsa.