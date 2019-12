Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che sarà trasmessa anche nel corso della settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2019. Tuttavia in occasione delle giornate delle festività natalizie, la serie televisiva spagnola non sarà trasmessa nelle giornate del 25 e 26 dicembre, per poi tornare in onda regolarmente dal 27 in poi, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio. Gli spoiler della soap rivelano che Carmelo uscirà finalmente dall'ospedale mentre Isaac e Elsa decideranno di convolare a nozze in gran 'segreto'.

Il Segreto, spoiler 23-29 dicembre: il matrimonio tra Isaac ed Elsa

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Segreto in onda da lunedì 23 dicembre in poi rivelano che per Elsa ed Isaac arriverà il momento del tanto atteso matrimonio.

Tuttavia i due decideranno di non fare le cose in grande e infatti dopo essersi messi d'accordo con Don Berengario, si uniranno in matrimonio senza dire nulla ai loro parenti e ai loro amici più cari.

Una cerimonia nuziale che sarà decisamente sobria, al termine della quale non ci sarà nessun banchetto per i due novello sposi. In questo modo, infatti, la coppia deciderà di evitare ulteriori spese economiche ai loro amici.

Nel frattempo Carmelo uscirà finalmente dall'ospedale e potrà tornare a casa.

Fernando, dopo aver appreso la notizia, si precipiterà a casa dell'uomo e lo farà portando con se un coltello. Il perfido Mesia, infatti, ha intenzione di minacciare l'uomo nel caso in cui la versione sul sindaco non dovesse corrispondere alla sua. Alla fine, però, le due versioni saranno uguali.

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Prudencio avrebbe bisogno di avere delle risposte da parte di Lola, la quale però preferisce restare in silenzio e questo non fa altro che rendere la situazione ancora più complicata. Intanto Fernando decide di affrontare donna Francisca e Raimundo per la loro diffidenza nei suoi confronti.

Lo scontro tra Francisca e Fernando

A quel punto, quindi, Francisca ribatte rinfacciandogli di tenerli lontani dalla sua figlioccia Maria. Raimundo, però, consiglia alla signora di Puente Viejo di essere cauta nei confronti della figlia di Pepa, perché altrimenti rischia seriamente di perderla.

Come se non bastasse gli abitanti di Puente Viejo rimarranno sconvolti nel momento in cui scopriranno che la città sarà allagata. Francisca e Raimundo proveranno a formare una squadra di alleati per fermare quella che potrebbe essere una vera e propria sciagura per tutti.

Carmelo si sentirà in colpa perché è stato lui a commissionare la costruzione del bacino idrico, con lo scopo di portare via gli operai alla Montenegro.