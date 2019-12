L'appuntamento con la soap opera Il Segreto si rinnoverà per la settimana che va dal 7 al 12 gennaio 2019, con la messa in onda di nuovi episodi in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che dopo la tremenda alluvione che ha colpito gli abitanti, si deciderà di fare una riunione all'interno della Casona, così da poter offrire un supporto. Raimundo, infatti, chiederà a tutti di riunirsi per darsi forza a vicenda e fare così i conti con questa sciagura che si è abbattuta sul paese.

Il Segreto, anticipazioni puntate 7-12 gennaio: Prudencio e Lola tornano ad amarsi

Nel frattempo, Matias proverà in tutti i modi a far tornare sua sorella in sé, anche se la sfida sarà alquanto difficile.

La donna, infatti, continua ad essere vittima di momenti di grande stallo e neppure l'aiuto di nonno Raimundo riuscirà a farla stare meglio.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto fino al 12 gennaio 2020 rivelano che Prudencio scoprirà finalmente la verità sul torbido passato di Lola, che per tutto questo tempo gli era stato nascosto. La ragazza, diversi anni prima, era stata costretta ad uccidere suo padre dopo aver scoperto che l'uomo abusava di sua sorella. E proprio per questo motivo, la perfida e astuta donna Francisca, la teneva legata a sé.

E sarà proprio in seguito a questa clamorosa rivelazione, che le cose tra Prudencio e Lola cominceranno a sistemarsi. Possiamo anticiparvi, infatti, che tra i due tornerà il sereno e potranno finalmente tornare ad amarsi, mettendo da parte le incomprensioni.

L'infermiera di Maria si sente male improvvisamente

Le anticipazioni della soap Il Segreto dal 7 gennaio al 12, inoltre, rivelano che Maria continuerà ad assumere un atteggiamento sempre più distaccato dalla sua famiglia. Un giorno, però, ci sarà un evento che la lascerà senza parole: la sua infermiera Dori Vilches si sentirà male improvvisamente e perderà i sensi.

Più tardi Maria chiederà maggiori informazioni a Fernando sull'infermiera: vuole sapere dove l'ha incontrata e conosciuta. Il Mesia la tranquillizzerà, dicendole che in passato aveva già curato il figlio di un suo amico.

Ma sarà davvero così?

Insomma dei nuovi appuntamenti che si preannunciano particolarmente scoppiettanti e ricchi di colpi di scena che riguarderanno tutti gli abitanti di Puente Viejo. Intanto, per chi non potesse seguire alcune delle puntate trasmesse nel corso di queste settimane in televisione, segnaliamo che saranno disponibili in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari.