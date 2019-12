Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, le cui nuove puntate in onda dall'8 al 13 dicembre si preannunciano decisamente ricche di colpi di scena e novità. Dopo il tremendo attentato che ha messo a repentaglio la vita di Donna Francisca e quella del suo fido Mauricio, la signora di Puente Viejo mediterà vendetta. Antolina, invece, si prenderà cura di Elsa ma finirà per mettere a rischio la vita della donna.

Il Segreto, anticipazioni 8-13 dicembre: la vendetta di Francisca dopo l'attentato

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Segreto in onda dall'8 dicembre in poi su Canale 5 rivelano che Mauricio sia rimasto gravemente ferito in seguito all'agguato che c'è stato contro la Montenegro.

Per fortuna, però, dopo aver vissuto momenti di grande panico e paura, l'uomo si risveglierà dal coma e riprenderà in mano le redini della sua vita. Al capezzale del fido di Francisca ci sarà Raimundo, il quale gli chiederà subito se abbia avuto modo di vedere in faccia colui che lo ha sparato e che ha cercato di farlo fuori con la signora di Puente Viejo.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Donna Francisca è decisamente amareggiata da quello che è successo ma non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Proprio per questo motivo, infatti, la signora deciderà di progettare una tremenda vendetta nei confronti di Carmelo e Severo, i due responsabili dell'attentato. Cosa avrà intenzione di fare?

Nel frattempo, gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto rivelano che Antolina fingerà di volersi prendere cura di Elsa, la quale necessita ancora di cure dopo la delicata operazione che ha subito. Peccato, però, che Antolina non sarà affatto la persona giusta per assisterla e nel momento in cui Elsa sarà vittima di un tremendo attacco causato dalla sua stessa malattia, la donna non le darà la medicina giusta. In questo modo, quindi, Antolina rischierà di far morire Elsa.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Il Segreto

Maria scopre che non potrà guarire e resterà sempre paralizzata

E poi ancora Prudencio farà una scoperta che lo lascerà a dir poco senza parole. L'uomo, infatti, scoprirà che la Marchena ha lavorato per Donna Francisca e a questo punto sospetta di essere caduto all'interno di una delle trappole architettate dalla perfida signora di Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto al 13 dicembre, inoltre, rivelano che Maria e Fernando sono partiti alla volta di Cuba: la donna, però, vivrà dei momenti di grande agitazione quando verrà visitata da un luminare della medicina.

Quest'ultimo, infatti, le comunica che non guarirà mai più e che resterà per sempre paralizzata.