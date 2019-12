Grandi colpi di scena sono in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Segreto che stanno andando in onda con successo in Spagna e che saranno trasmesse in Italia tra qualche mese. Le anticipazioni sulle trame rivelano che i riflettori saranno ancora ben puntati su Donna Francisca che continuerà ad essere nel mirino di Carmelo e Severo. I due faranno una nuova irruzione nella casa della signora di Puente Viejo e proveranno così a farla fuori, dopo aver fallito il primo tentativo.

Le trame delle puntate spagnole de Il Segreto: Francisca nel mirino di Carmelo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate spagnole de Il Segreto rivelano che il sindaco di Puente Viejo non riesce a darsi pace all'idea di aver fallito il primo tentativo di ammazzare la perfida signora.

Per questo motivo deciderà di provare nuovamente ad attentare alla vita di Francisca, questa volta però supportato dall'aiuto di Severo.

I due, così, faranno irruzione all'interno della villa di Donna Francisca e arriveranno direttamente all'interno dello studio dove si trova la donna, con l'intenzione ben precisa di ammazzarla. Questa volta neppure Mauricio riuscirà a fermare la furia cieca del sindaco, che sembra essere disposto per davvero a prendersi la sua fatale rivincita.

Per fortuna, però, arriveranno in tempo Raimundo e Irene, i quali cercheranno in tutti i modi di far ragionare Severo e Carmelo.

I due, però, continueranno a tenere i fucili puntati contro la signora. Una situazione decisamente molto tesa anche se Raimundo e Irene sospetteranno che dietro tutto questo ci sia lo zampino dell'astuto Fernando: le parole dei due riusciranno a far cambiare idea a Severo.

Carmelo è furioso e spara un colpo contro donna Francisca

Gli spoiler delle puntate spagnole de Il Segreto, infatti, rivelano che prima di ammazzare a sangue freddo Donna Francisca Severo vorrà trovare le prove che accertino la sua colpevolezza circa quanto successo.

Questa versione dei fatti, però, non farà cambiare idea a Carmelo: la sua voglia di vendetta sarà troppo forte e non avrà alcuna intenzione di farla passare liscia alla signora.

Il colpo di scena di queste nuove attese puntate spagnole de Il Segreto arriverà nel momento in cui Carmelo, mosso da un raptus di ira, premerà il grilletto del fucile che ha impugnato contro Francisca. Il sindaco di Puente Viejo farà partire così un colpo che questa volta potrebbe essere fatale per la perfida signora del paese.

Come andrà a fine questo duello?

In attesa di scoprirlo, sempre dalla Spagna arrivano notizie riguardanti una vera e propria rivoluzione riguardante il cast della soap opera. Molti degli attori protagonisti di queste puntate de Il Segreto potrebbero uscire di scena al più presto, fatta eccezione per donna Francisca che dovrebbe continuare ad essere la colonna portante della soap.