Da lunedì 16 dicembre debutta in prima visione su Rai 1 una nuova fiction dal titolo Ognuno è perfetto, che vedrà coinvolti Cristiana Capotondi, Edoardo Leo e Nicole Grimaudo. Una storia di vita, di amicizia e di amore dove tuttavia i veri protagonisti saranno Gabriele Di Bello e Alice De Carlo, due giovani ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Tre puntate per questa serie che ha tutte le carte in regola per registrare degli ottimi risultati d'ascolto nel prime time della rete ammiraglia.

Ognuno è perfetto, gli spoiler del primo episodio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di questa nuova fiction che andrà in onda lunedì 16 dicembre a partire dalle ore 21.30 rivelano che nel primo episodio Rick, un ragazzo con sindrome di down, verrà assunto da Miriam, imprenditrice illuminata.

Ben presto nascerà una grande sintonia con la collega Tina, di origini albanesi. Nel frattempo il rapporto tra Ivan e Alessia, genitori di Rick, vivrà un momento decisamente difficile e ricco di incomprensioni.

A seguire andrà in onda il secondo episodio della puntata d'esordio. Gli spoiler della fiction rivelano che tra Tina e Rick, dopo un momento di esitazione, sboccerà finalmente l'amore e i due si lasceranno andare ai loro sentimenti. Lui è sempre più felice e si mostra addirittura sereno rispetto alla separazione che stanno vivendo i loro genitori.

Tuttavia i colpi di scena non mancano mai e soprattutto dei nuovi ostacoli sono praticamente dietro l'angolo. Tina e sua madre Katarina, infatti, scopriranno di avere dei problemi con il permesso di soggiorno.

La trama del secondo episodio di Ognuno è perfetto

Martedì 17 dicembre, invece, andrà in onda la seconda delle tre puntate di Ognuno è perfetto. Le anticipazioni sulla trama rivelano che nel terzo episodio Rick di nascosto da suo padre deciderà di raggiungere Tina, che si trova nel centro di espulsione.

I due si giureranno amore eterno e si scambieranno anche gli anelli. La ragazza, però, alla fine verrà rimpatriata. Questo sarà un durissimo colpo per Rick, il quale si chiuderà in casa e non vorrà più uscire con nessuno. I colleghi, preoccupati per le sue condizioni, gli consiglieranno di fare il viaggio per andare in Albania da Tina.

Per chi non potesse seguire le puntate di Ognuno è perfetto in prima visione assoluta su Rai 1 può sempre rivedere i vari episodi trasmessi in queste settimane in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay oppure scaricando l'omonima applicazione free per tablet e cellulari, che vi permetterà di rivedere la serie in qualunque momento lo desiderate senza dover ricorrere per forza al computer di casa.