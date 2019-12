Giunge al termine la prima sfortunata stagione di Oltre la soglia, la nuova fiction con protagonista Gabriella Pession che in queste settimane non ha brillato dal punto di vista degli ascolti. Le ultime puntate, complice il flop di ascolti, hanno cambiato giorno di messa in onda e verranno trasmesse di domenica. Stasera 8 dicembre andrà in onda la quinta puntata mentre il 15 dicembre verrà trasmesso il sesto e ultimo appuntamento, durante il quale il segreto della bella Tosca Navarro verrà finalmente a galla e per lei arriverà il momento di affrontare definitivamente Di Muro.

Oltre la soglia, anticipazioni ultima puntata: Tosca rischia il licenziamento

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata di Oltre la soglia in onda domenica prossima in prime time su Canale 5, rivelano che per Tosca Navarro arriverà il difficile momento del confronto con Di Muro, adesso che quest'ultimo ha scoperto il suo segreto.

La dottoressa, infatti, è affetta da schizofrenia e dovrà trovare così le forze per spogliarsi del suo segreto più grande. Il magistrato, inoltre, sarà chiamato a testimoniare della professionalità di Tosca davanti ad una commissione disciplinare, dato che la dottoressa rischierà di essere estromessa dal suo incarico di medico.

I suoi metodi di fare, decisamente poco ortodossi, hanno attirato le antipatie di alcune persone. Quale sarà l'esito finale della commissione? La Navarro rischia di essere licenziata?

Occhi puntati anche su Agosti, che si troverà al centro di numerose svolte nel corso di questa sesta e ultima puntata di Oltre la soglia. Le anticipazioni sulla fiction di Canale 5, infatti, rivelano che Agosti dovrà occuparsi del caso delicato di una giovane paziente, prendendo proprio il posto della Navarro.

Agosti in crisi sentimentale

Al tempo stesso, però, deve fare i conti anche con una difficile situazione dal punto di vista sentimentale.

Barbara, infatti, ha rivelato al marito di sentirsi attratta dal collega. E poi ancora gli spoiler del gran finale di Oltre la soglia del 15 dicembre, rivelano che ci sarà anche un nuovo caso da affrontare: un paziente che potrebbe essere molto pericoloso.

E così domenica prossima si chiuderà la prima stagione di Oltre la soglia, che in queste settimane di messa in onda ha ottenuto un ascolto medio inferiore ai due milioni di spettatori con uno share compreso tra il 9 e l'11%. Risultati decisamente molto bassi che si sommano a quelli ugualmente flop registrati dalla fiction Il processo con Vittoria Puccini, ferma al 9% di share.

Difficile quindi pensa che la serie con Gabriella Pession possa avere un futuro e quindi una seconda stagione su Canale 5.