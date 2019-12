Giunge al termine la prima stagione della fiction Pezzi Unici, che vede come protagonisti Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Domenica 22 dicembre andrà in onda la sesta e ultima puntata, durante la quale verrà trasmesso l'atteso finale e tutti i nodi che si sono intrecciati in queste settimane, con protagonisti Vanni e i vari "pezzi unici", verranno finalmente al pettine. In particolar modo il maestro Vanni proverà a far chiarezza sulla morte di suo figlio e temerà che dietro questa intricata situazione possa esserci lo zampino di Lucio e Jess.

Pezzi Unici, le anticipazioni sull'ultima puntata: i sospetti di Vanni

Le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Pezzi Unici, infatti, rivelano che il dubbio di Vanni è che Lucio e Jess possano aver coinvolto suo figlio in qualcosa d'illegale, portandolo alla tragica morte.

Nel frattempo un antico setificio ha commissionato a Vanni e a Marcello la manutenzione di alcuni antichi telai.

Il colpo di scena di questi ultimi episodi della fiction arriverà nel momento in cui Jess si ritroverà a leggere un messaggio decisamente inquietante che l'è arrivato dal cellulare di Lorenzo. La ragazza è sempre più convinta che dietro la morte del figlio di Vanni ci sia Lucio e per questo metterà a punto un nuovo piano, con la speranza di farlo arrestare.

Intanto Vanni parla con i ragazzi e comunica loro che il loro percorso sta per giungere al termine e che è arrivato il momento di spiccare il volo da soli.

Gli spoiler della sesta puntata di Pezzi Unici in onda il 22 dicembre rivelano che Jess, dopo essere stata cacciata dal laboratorio di Vanni, tornerà per comunicare al maestro che ha fatto arrestare Lucio.

Lucio viene arrestato, ma non è l'assassino di Lorenzo

A quel punto, il personaggio interpretato da Sergio Castellitto si recherà al commissariato perché vuole vedere in faccia Lucio e capire cosa sia successo. La polizia, però, lo metterà al corrente dell'ennesima notizia: la notte in cui Lorenzo è stato ucciso, Lucio si trovava in carcere e quindi non può essere stato lui a uccidere suo figlio.

Così il mistero si infittisce sempre di più e soprattutto bisognerà capire chi ha usato il cellulare di Lorenzo dopo la sua morte.

Intanto in attesa di assistere alla messa in onda del gran finale di questa prima stagione, i tantissimi fan sono curiosi di scoprire se ci sarà una seconda serie di Pezzi Unici. Al momento da parte della Rai non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che sarà il futuro di questa serie televisiva, anche se gli ascolti ottenuti in queste settimane prometterebbero bene.

La media delle puntate trasmesse, infatti, risulta essere di oltre 4.5 milioni di spettatori pari a uno share del 19% con picchi di oltre il 22% in alcune puntate.