Il prossimo 2 gennaio 2020 a Rivelo arriverà come ospite Luca Onestini. Nel programma condotto da Lorella Boccia in onda su Real Time, l’ex gieffino si racconterà come un libro aperto: dall’amore, ai sogni infranti. Per poi passare all'amicizia instaurata con Tonon e alle scelte di suo fratello Gianmarco.

Stando alle indiscrezioni presenti sul web, il giovane romagnolo rivelerà di aver ricevuto tante batoste nella vita. Luca a soli 17 anni sognava di diventare un calciatore del Bologna, ma a causa di un grave infortunio vide sfumare il suo sogno.

Dopo essere stato fermo per circa un mese e mezzo, il più grande dei fratelli Onestini decise di iscriversi all’università per intraprendere un nuovo percorso.

Oggi, Luca è un conduttore radiofonico molto apprezzato. Anche dal punto di vista sentimentale ha ritrovato la serenità, al fianco di Ivana Mrazova.

Luca innamorato pazzo di Ivana: 'Di lei mi posso fidare'

Il Grande Fratello Vip 2 per Luca Onestini è stato un vero e proprio punto di svolto. Il giovane all'interno del reality-show ha incontrato la modella cieca, con la quale oggi forma coppia fissa da due anni.

Nel salotto di Lorella Boccia, il più grande dei fratelli Onestini ha riservato delle belle parole nei confronti della sua compagna: "Lei è la mia spalla e io sono la sua. Andiamo a braccetto". Sul fatto che la coppia risulta essere molto amata dai fan, Luca non ha saputo dare una spiegazione: "Siamo semplicemente noi. Lo saremmo anche se la gente non approvasse alcune cose che facciamo".

Prima di concludere il capitolo legato alla favola d'amore con la modella, il conduttore radiofonica ha detto: "So che di Ivana mi posso fidare". I due attualmente convivono ma per il momento non convoleranno a nozze, poiché pensano che sia troppo presto per diventare marito e moglie.

Il rapporto con Tonon e le scelte di 'Gimbo'

Dentro la Casa più spiata d'Italia, Luca Onestini ha trovato anche un grande amico, Raffaello Tonon.

Secondo le anticipazioni, nel corso dell'intervista l'ex gieffino riserverà delle belle parole nei confronti del suo ex coinquilino: "Non avevo mai avuto la fortuna di incontrare un amico come lui".

Per quanto riguarda il rapporto con il fratello minore, Luca Onestini è stato piuttosto critico nei confronti del Grande Fratello Vip nostrano. Il giovane ha lamentato di non essere mai stato invitato in studio, per sostenere suo fratello. Per questo motivo ha scelto di imbracciare un megafono ed urlare fuori dalla Casa, quanto bene provasse nei confronti di Gianmarco.

Luca Onestini ha riferito a Lorella Boccia anche il proprio malcontento su come al GF Vip di Spagna è stata mal gestita la situazione tra 'Gimbo' e Adara Molinero.