Questa sera giovedì 19 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1 la finale dell'edizione 2019 di Sanremo Giovani. Secondo le ultime anticipazioni della puntata di stasera, ci saranno 10 cantanti in gara che si esibiranno però soltanto 5 di loro avranno la possibilità di partecipare alla 70esima edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Poi a questi si aggiungeranno altri due artisti vincitori di Area Sanremo scelti da una commissione artistica e i cui nomi saranno svelati durante la finale di Sanremo Giovani di questa sera.

Inoltre, salirà di diritto sul palco dell'Ariston di Sanremo, la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Quindi in totale saranno 8 i concorrenti che si contenderanno il primo posto della categoria 'Nuove proposte'. Quest'ultima ritornerà quest'anno dopo che era stata abolita nelle edizioni precedenti condotte da Claudio Baglioni.

I 10 artisti in gara hanno già dovuto superare una Giuria Demoscopica e una Commissione musicale

A condurre la trasmissione di questa sera ci sarà il conduttore televisivo Amadeus, mentre una super giuria speciale contribuirà con i suoi voti per l'esito finale.

I giudici d'eccezione della trasmissione saranno: il conduttore televisivo Pippo Baudo, il toscano Carlo Conti, Antonella Clerici, lo show man piemontese Piero Chiambretti e il cantautore napoletano Gigi D'alessio.

I 10 artisti in gara per raggiungere questo ambito traguardo hanno dovuto conquistare la Giuria Demoscopica e una Commissione musicale che è stata guidata dal presentatore Amadeus durante il programma televisivo 'Italia si' condotto da Marco Liorni.

Gli artisti in gara

Dunque, questa sera arriverà la resa dei conti a Sanremo giovani, in cui si decreteranno i 5 posti vincitori he avranno l'opportunità di esibirsi al Festival della canzone italiana. Gli agguerriti protagonisti dell'amato programma musicale si sfideranno a suon di incredibili performance per raggiungere l'ambito traguardo.

In particolare gli artisti in gara saranno:

Avincola con il brano Un rider

con il brano Eugenio in Via di Gioia con Tsunami

con Fadi che canterà Due noi

che canterà Thomas si esibirà sulle note di Ne 80

si esibirà sulle note di Marco Sentieri con Billy Blu

con Rèclame canterà Il viaggio di ritorno

canterà Jefeo con il brano Uno, due, tre stella

con il brano Shari con Stella

con Leo Gassmann sulle note di Vai bene così

sulle note di Fasma con il brano Per sentirmi vivo

Sanremo 2020 entra quindi nel vivo con la finale di Sanremo Giovani di questa sera. L'edizione numero 70 del festival della canzone italiana si svolgerà dal 4 all'8 febbraio 2020 con la direzione artistica e conduzione di Amadeus. invece, per sapere i big che prenderanno parte a questa edizione 2020 bisognerà attendere il 6 gennaio. Infatti, in questa data Amadeus svelerà i nomi dei 22 artisti in gara durante la puntata speciale de 'I soliti ignoti' su Rai 1.