Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di "Tempesta D'amore", la soap opera tedesca che, ormai da più di un decennio, viene trasmessa sui canali Mediaset. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 dicembre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30 esclusa la domenica. Al centro delle vicende di questa settimana ci sarà soprattutto il ritorno al Furstenhof di Nills e Desireé, le nozze di Tina e Ragnar e la crisi matrimoniale di Eva e Robert.

Tina e Ragnar preparano il loro matrimonio

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Eva si renderà conto che Christoph l'ha manipolata e deciderà di affrontarlo per chiedergli spiegazioni. Su suggerimento di Annabelle, Jessica deciderà di rovinare il rapporto fra Romy e Paul, utilizzando l'infatuazione che Bela prova nei confronti della giovane Ehrlinger. Denise cercherà invano di chiedere scusa a Christoph per aver rivelato involontariamente un suo segreto. Tina e Ragnar inizieranno a fare i preparativi per le loro nozze imminenti, soffermandosi soprattutto sulla ricerca dell'abito da sposa.

Robert si renderà conto che Christoph ha cospirato contro di lui per rovinare il suo matrimonio e la stabilità della sua famiglia. Dopo essere stata trattata male da suo padre, Denise cercherà (trovandolo) il conforto di Joshua, ma poi si lascerà convincere da Annabelle a lasciare il Furstenhof per sempre. Romy aiuterà Ragnar e Tina a trovare la location perfetta in cui celebrare il loro matrimonio prima di partire per l'Islanda. Tuttavia l'idillio della coppia verrà messo in serio pericolo da alcuni contrattempi che mineranno la serenità dei due futuri sposi.

Le nozze

Robert si convincerà sempre di più che il suo matrimonio con Eva sia ormai finito, mentre Henry si scuserà con Denise per aver aiutato Christoph a mettere in piedi tutti i suoi intrighi. Jessica spingerà Bela ad allenarsi in palestra per piacere di più a Romy, ma il giovane non ne sarà molto felice, preferendo corteggiare la sua amata recitandole delle poesie. Nils e Desireé ritorneranno al Furstenhof per partecipare alle nozze di Tina e Ragnar, in cui dovrebbe cantare Natascha. Joshua scoprirà che Annabelle è una bugiarda, convincendosi sempre di più che la giovane non è cieca come sostiene.

Tina e Ragnar si sposeranno tra l'affetto e l'amore dei loro cari. Nel corso del banchetto di nozze, Nills deciderà di chiedere a Desireé di sposarlo, dopo che quest'ultima avrà afferrato il bouquet della sposa. Per spingere i suoi genitori a riappacificarsi, Valentina inviterà Eva e Robert ad una recita a teatro, mentre Jessica cercherà un modo per gettare Romy fra le braccia di Bela.