Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap tedesca "Tempesta D'amore", arrivata ormai alla sua quindicesima stagione di programmazione in Italia. Le trame fanno riferimento alle puntate che andranno in onda nel nostro Paese dal 22 al 28 dicembre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sui tentativi di Valentina di far riavvicinare Robert ed Eva, sulla rottura fra Denise ed Henry e sull'arrivo al Furstenhof di un pacchetto di Christoph per Eva.

Lucy è a corto di denaro

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che, dopo aver ricevuto un'importante proposta di lavoro a Siviglia, Denise inizierà a riflettere sulla sua vita e sul suo rapporto con Henry. Nel frattempo, Jessica cercherà di convincere Bela ad aiutarla a dividere Paul e Romy, mentre Valentina inviterà Robert ed Eva alla sua recita in teatro per farli riavvicinare un po'. Non avendo il coraggio di rivelare a Romy di essere a corto di denaro, Lucy si rivolgerà a Robert per avere un anticipo dello stipendio.

Denise lascerà Henry, facendolo cadere nello sconforto. Triste ed amareggiato, il ragazzo si confiderà con Annabelle che lo manipolerà a tal punto da farlo litigare violentemente con Joshua.

Romy accetterà di fare da baby sitter di Luna quando Paul sarà costretto ad assentarsi per partecipare ad una gara di Thriatlon a cui si inscriverà all'ultimo minuto. Lucy inizierà a provare una forte simpatia per Robert, mentre Denise si precipiterà in ospedale quando verrà a sapere che Joshua è stato ricoverato dopo lo scontro con Henry.

Poco dopo, la giovane deciderà di rifiutare la proposta di lavoro ricevuta da Siviglia per non allontanarsi da Bichlem e Joshua. Dopo aver capito di non riuscire più a recuperare il proprio matrimonio, Eva deciderà di dimenticare il passato, voltando definitivamente pagina ed iniziando a guardare al futuro con ottimismo.

Denise decide di non partire

Joshua e Denise si recheranno al lago per trascorrere alcuni romantici momenti insieme, ma il loro idillio sarà interrotto dalle grida d'aiuto di qualcuno.

Una radio locale chiederà a Michael di lavorare per loro, rispondendo alle domande dei pazienti in ascolto. Dopo varie peripezie, Eva e Robert si riavvicineranno momentaneamente per poi allontanarsi di nuovo a causa di un pacchetto di Christoph arrivato dalla Tailandia per Eva. Annabelle deciderà di installare una cimice nell'appartamento di Denise per scoprire se la sorella sta insieme a Joshua oppure no. Mentre Michael sarà sempre più entusiasta del suo nuovo lavoro radiofonico, Natascha sarà occupata ad impartire delle lezioni di recitazione a Valentina.

Dopo aver scoperto il pacchetto regalo che Christoph ha inviato ad Eva, Robert deciderà di recarsi per ripicca ad un appuntamento galante con Lucy. Arriverà a casa di Denise un certo Elmar Lubowitsch, che si rivelerà essere una persona alquanto sgradevole.