Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore, la celebre soap opera tedesca che continua ad ottenere buoni risultati in termini di ascolti nell'access prime-time di Rete 4. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda dal 23 al 29 dicembre rivelano che Joshua scoprirà le macchinazioni di Annabelle, mentre Robert non riuscirà a perdonare la moglie dopo essere stato tradito. A causa delle crisi di coppia, Eva deciderà di andare a vivere dai Sonnbichler.

Tempesta d'amore, anticipazioni 23-29 dicembre: Eva in crisi con Robert

Nel dettaglio, gli spoiler di Tempesta d'amore fino al 29 dicembre riportano che Robert, non fidandosi più di Eva, non riuscirà nemmeno a vivere la sua intimità con lei. Il tradimento lo condizionerà pesantemente, e la donna giungerà al punto di prendere un'inattesa decisione. Infatti si trasferirà dai Sonnbichler, e questa situazione non farà altro che gravare su Valentina, la quale comincerà a sentirsi sola.

Hildegard, che doveva tornare al Furstenhof per preparare la torta nuziale in vista del matrimonio di Tina e Ragnar, non riuscirà a rientrare in tempo, poiché resterà bloccata in aeroporto in Finlandia.

A questo punto, toccherà al marito Alfons prendere in mano le redini della situazione, e Jessica gli darà una mano.

Per Tina e Ragnar, intanto, si avvicinerà il giorno delle nozze: la cuoca sarà convinta del fatto che la cerimonia verrà celebrata nella sala comunale, ma in realtà Romy e tutti gli altri decideranno di allestire un'altra location a sorpresa.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, infatti Henry e Denise trascorreranno una notte particolarmente travolgente.

Annabelle viene smascherata da Joshua

Occhi puntati anche sul giovane Winter, il quale scoprirà che Annabelle ha manipolato Denise, prendendosi gioco di lei. Quando si ritroverà con le spalle al muro, la donna cercherà in tutti i modi di giustificarsi, ma Joshua e Christoph non daranno alcun peso alle sue parole, dimostrandosi decisamente adirati con lei.

Valentina, preoccupata per le difficoltà che stanno vivendo Robert ed Eva, deciderà di organizzare un piano per cercare di salvare l'unione della coppia. Jessica, invece, entrerà in possesso di un filtro d'amore, e si mostrerà intraprendente sia con Bela che con Andrè. Quest'ultimo però capirà che la giovane non è lucida, e così studierà un modo per aiutarla.