Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 dal 9 al 15 dicembre 2019 in prima visione. I colpi di scena non mancheranno: Tina apparirà decisamente furiosa nei confronti di Ragnar che cadrà in una scarpata dopo aver litigato con la donna. Dall'altra parte Eva chiederà a Robert di poter fare terapia di coppia anche se lui non sarà affatto convinto e manifesterà l'intenzione di divorziare definitivamente.

Tempesta d'amore, trame 9-15 dicembre: la proposta indecente di Solveig a Ragnar

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda dal 9 dicembre in poi rivelano che Solveig sembrerà disposta a concedere il finanziamento soltanto se Ragnar accetterà di passare una notte con lei.

Una proposta a dir poco indecente con l'uomo che non sembrerà intenzionato a tirarsi indietro. Prima di compiere qualsiasi passo, però, deciderà di parlarne con Tina che non apprezzerà per niente la richiesta choc della sua nemica.

Intanto Eva sembra essere disposta a tutto pur di poter salvare il suo matrimonio con Robert e proprio per tale motivo proporrà all'uomo anche di fare terapia di coppia. Una richiesta che tuttavia non convincerà del tutto l'uomo che continuerà a restare scettico sul suo matrimonio.

Nonostante tutto, però, alla fine Robert accetterà la proposta e proporrà alla donna di fare un patto. Nel caso in cui la terapia non dovesse andare a buon fine dovrà firmare le carte definitive del divorzio e quindi mettere la parola fine al loro matrimonio.

Occhi puntati anche su Denise che, dopo aver scoperto tutta la verità su Sendler, tenterà di convincere Henry a rinunciare alla candidatura per le elezioni sindacali. Gli spoiler della prossima settimana di Tempesta d'amore, inoltre, rivelano che Ragnar chiederà ad Andrè di mentire a Tina. Nello specifico, infatti, lo inviterà a dire che il prestito è stato fatto da lui quando in realtà quel denaro appartiene a Solveig.

Tina litiga con il fidanzato

Intanto Tina comunicherà a Ragnar che lei e Tom andranno con lui in Islanda. Un annuncio che farà felice l'uomo che deciderà di comprare un anello di fidanzamento per la cuoca. Dopodiché la telefonerà per dirle di raggiungerlo al più presto. Ma l'esito di questa chiamata non sarà affatto positivo. La donna, infatti, comunicherà a Ragnar che ha scoperto del suo tradimento e che non vuole più avere nulla a che fare con lui attaccandogli il telefono in faccia.

Gli spoiler di Tempesta d'amore al 15 dicembre rivelano che Ragnar andrà su tutte le furie e preso dall'ira cadrà all'interno di una scarpata e perderà sul prato l'anello che aveva preso per la sua amata e che avrebbe dovuto darle.