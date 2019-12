Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca "Tempesta d'amore", nota in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dall'8 al 14 dicembre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30, esclusa la domenica. Questa settimana, al centro di tutte le vicende della soap, ci saranno la decisione di Tina e Ragnar di sposarsi al Furstenhof, l'inizio della terapia di coppia di Eva e Robert e le vicissitudini lavorative di Natascha.

L'eredità di Jessica

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Henry non sarà disposto ad assecondare le richieste della sua fidanzata, Denise. Dopo essere rimasta piacevolmente colpita da Ragnar, Solveig si recherà al bar del Furstenhof e si ubriacherà per poi essere soccorsa dallo stesso islandese. In quell'occasione la giovane cercherà di approfondire la conoscenza con Ragnar, avvicinandosi fisicamente a lui. Eva cercherà di convincere Robert a frequentare una terapia di coppia per provare a salvare il loro matrimonio, mentre Jessica erediterà un antico orologio a cucù da un familiare.

Ragnar mentirà a Tina per provarle la sua fedeltà, poco prima di ripartire per l'Islanda. Joshua rimarrà molto deluso quando scoprirà che Denise vuole continuare a supportare Henry nella sua carriera.

La scoperta di Bela

Dopo aver danneggiato l'orologio a cucù che gli ha regalato Jessica, Paul si rivolgerà a Bela per ripararlo, facendo una sconvolgente scoperta. Tina e Ragnar finiranno per discutere quando la giovane scoprirà che il fidanzato le ha mentito riguardo a Solveig. Dopo essere ingrassata diversi chili per recitare in teatro, Natascha scoprirà che la commedia per cui è stata ingaggiata è di bassissimo livello.

Romy riferirà a Paul che Bela ha trovato qualcosa di sorprendente nell'orologio a cucù. Poco dopo Jessica verrà a sapere del ritrovamento e chiederà a Paul di restituirle la sua eredità. A quel punto, il giovane si rifiuterà categoricamente, facendo infuriare la madre di sua figlia. Ragnar scomparirà nel nulla facendo preoccupare tantissimo Tina, mentre Robert accetterà di recarsi alla prima seduta di terapia coniugale, che finirà per essere un disastro. Dopo non essere riuscita a riavere la sua eredità, Jessica vedrà Paul con una nuova bici e si convincerà che il giovane stia sperperando i soldi guadagnati con l'orologio a cucù.

Denise si arrabbierà moltissimo con Christoph quando scoprirà che lui ha corrotto il terapeuta di Eva e Robert. Dopo essere rientrati al Furstenhof, Tina e Ragnar decideranno di convolare a giuste nozze prima di partire per l'Islanda. Natascha verrà cacciata dalla sua agenzia dopo che rifiuterà il ruolo che le era stato offerto.