Oggi, giovedì 19 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne: le anticipazioni che ha fornito Witty Tv informano i telespettatori che i protagonisti della giornata saranno Armando Incarnato e Gemma Galgani. Quest'ultima sarà spronata da tutti ad aprire gli occhi sul comportamento poco limpido di Juan Luis Ciano, mentre il cavaliere napoletano sarà messo di fronte alle due dame che sta frequentando: Veronica Ursida e Roberta Di Padua.

Juan ammette di non desiderarla, Gemma affranta

La puntata di ieri di Uomini e Donne ha visto Juan Luis Ciano in difficoltà: lo spasimante di Gemma Galgani è stato accusato di prendere in giro la protagonista del Trono Over e di essere interessato esclusivamente alla visibilità che, uscendo con lei, si ha in automatico.

Quando Armando Incarnato ha mostrato agli opinionisti parte dei messaggi romantici che il collega si è scambiato fino a poco tempo fa con sua sorella e con una signora di Firenze, la torinese non è riuscita a nascondere la sua delusione.

Le anticipazioni sull'appuntamento odierno con il dating-show informano il pubblico che la dama sarà messa di fronte ad un bivio sia dalle compagne di parterre che da Maria De Filippi: in tanti domanderanno a Gemma cosa intende fare con Juan dopo quello che ha saputo.

Gianni Sperti, inoltre, solleciterà la Galgani ad aprire gli occhi e a rendersi conto che Ciano le ha ripetuto più volte che tra loro non c'è né sentimento, né attrazione fisica: "Tu meriti l'amore, ma se continui con lui penso che te le vai proprio a cercare le delusioni".

Tra oggi e domani, infine, sarà trasmesso lo sfogo e le lacrime della dama dietro le quinte: a consolarla ci penserà inaspettatamente Tina Cipollari.

Armando e Veronica lasciano lo studio insieme, ma per poco

Un altro argomento che sarà affrontato nella puntata di U&D di oggi, è quello riguardante il tira e molla tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Dopo aver interrotto la loro conoscenza nella scorsa registrazione, oggi i due torneranno a centro studio per raccontare gli sviluppi che ha avuto questo rapporto nell'ultima settimana.

Il napoletano confermerà i tanti problemi che ci sono tra lui e la dama, soprattutto di comunicazione, ma arriverà a farle una proposta inaspettata: lasciare insieme la trasmissione per provare a viversi lontano dalle telecamere.

Le anticipazioni fanno sapere che Roberta Di Padua ci rimarrà molto male quando vedrà i due abbandonare la puntata mano nella mano, ma l'idillio durerà poco. Tra oggi e domani il pubblico assisterà al ritorno in puntata di Armando, che dirà che lui e Veronica hanno litigato nel backstage: entrambi si rimetteranno seduti al loro posto nel parterre.