L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda giovedì 19 dicembre con la messa in onda della nuova puntata dedicata al trono over, che anche questa volta si preannuncia densa di colpi di scena. Gli spoiler della trasmissione di Maria De Filippi che arrivano direttamente dal sito WittyTv, rivelano che per Gemma Galgani arriverà il momento di fare un bilancio della sua relazione con Juan Luis, dopo la scottante segnalazione sul cavaliere riportata in studio da Armando. Occhi puntati anche su quest'ultimo che sarà diviso tra Roberta e Veronica.

Gli spoiler di Uomini e donne del 19 dicembre: Gemma resta delusa da Juan Luis

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 19 dicembre rivelano che si tornerà a parlare della love story tra Gemma e Juan Luis.

La dama torinese ha svelato di aver trascorso una notte con il cavaliere, ma alla fine dei conti non hanno concluso nulla. ''Allora cosa c'era quel giorno in albergo? La chimica non c'era?" si chiederà la dama torinese dopo il confronto con Juan Luis. A prendere la parola dopo la supposizione di Gemma, sarà Gianni Sperti. L'opinionista farà presente alla Galgani che Juan ha ribadito a chiare lettere che tra di loro non c'è chimica.

Sperti cercherà di far aprire gli occhi alla Galgani, dicendole che si meriterebbe un vero amore dopo tutti questi anni passati in trasmissione alla ricerca dell'anima gemella ideale.

Al tempo stesso, però, Gianni sostiene che se continua così vuol dire che va a cercarsela. Gemma Galgani resterà molto delusa dall'atteggiamento in studio di Juan Luis, la dama farà fatica a trattenere le lacrime.

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata del trono over in onda il 19 dicembre su Canale 5 rivelano che si tornerà a parlare del tormentato percorso di Armando, alle prese con Veronica e Roberta.

Armando diviso tra Roberta e Veronica, nuova dama per Erik

Veronica, negli studi Elios, prenderà la parola ammettendo che sente il bisogno di riflettere e di ragionare su ciò che sta succedendo, dato che lei sta investendo tempo e passione nella conoscenza con Armando. Incarnato farà fatica a rispondere a Veronica poiché al momento si vede anche con Roberta.

Gli spoiler di U&D, quindi, rivelano che a quel punto Maria De Filippi prenderà la parola e chiederà ad Armando se è disposto ad accantonare la frequentazione con Roberta per proseguire il percorso con Veronica.

Nel corso della puntata odierna si parlerà anche della frequentazione tra Erik e Valentina. Il cavaliere ammetterà che la situazione si è 'scaldata parecchio'. La De Filippi, però, informerà il Erik che c'è una nuova signora che vuole conoscerlo.