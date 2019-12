Prosegue l'appuntamento con il trono over di Uomini e donne. Giovedì 5 dicembre andrà in onda la terza puntata settimanale che si preannuncia ricca di nuovi colpi di scena e interessanti novità. Occhi puntati in particolar modo su Gemma Galgani. Quest'ultima continua ad essere al centro dell'attenzione per la sua relazione con Juan Luis ma anche per i nuovi scontri con Tina Cipollari. Durante un'infuocata discussione la vulcanica opinionista perderà le staffe e chiamerà "donnetta" la torinese. Armando, invece, si ritroverà a centro studio diviso tra le due dame. Da un lato Veronica e dall'altro Roberta.

Uomini e donne, Juan Luis riceverà attenzioni da una dama misteriosa

Nel dettaglio le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 5 dicembre rivelano che Maria De Filippi metterà al corrente Gemma Galgani del fatto che Juan Luis, nel corso della settimana, ha ricevuto dei fiori da parte di un'ammiratrice segreta la quale ha scelto di non 'palesarsi' lasciando così il dubbio e il mistero sulla sua vera identità.

Tra Tina e Gemma, inoltre, si riaccenderà lo scontro in studio e anche questa volta tra le due donne voleranno parole grosse, al punto che la Cipollari arriverà ad apostrofare la Galgani con il termine 'donnetta'.

Ma i colpi di scena per Gemma non sono finiti qui perché gli spoiler dell'appuntamento che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5 rivelano che ad un certo punto il cavaliere chiederà di poter ballare con Simonetta, un'altra dama del parterre delle dame.

La reazione di Gemma, ovviamente non sarà positiva, ma il cavaliere non cambierà idea e quando la De Filippi gli farà la domanda 'definitiva', lui ribadirà la sua intenzione di voler ballare con Simonetta.

E poi ancora nel corso di questa nuova puntata del trono over si tornerà a parlare anche di Armando, che sarà al centro dello studio con Veronica e Roberta per fare un bilancio della situazione su quello che sta accadendo tra di loro. "Mi sono messo troppo nei casini" - dirà ad un certo punto Armando.

Armando diviso tra Veronica e Roberta

Le anticipazioni su Uomini e donne, inoltre, rivelano che ad un certo punto della discussione prenderà la parola anche Simone che si scaglierà duramente nei confronti di Veronica, al punto che la ragazza dirà sbigottita che la sta accusando di una cosa grave. A cosa si riferisce e cosa sarà venuto fuori in questo nuovo scoppiettante appuntamento con il seguitissimo dating show della De Filippi?

Per chi non avesse seguito le puntate di Uomini e donne trasmesse nel corso di questa settimana in tv vi ricordiamo che sarà possibile rivederle in replica streaming online accedendo al sito gratuito MediasetPlay oppure su WittyTv, dove sarà possibile riguardarle comodamente da un dispositivo mobile.