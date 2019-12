La nuova registrazione di Uomini e donne trono over di ieri 30 novembre rivela che ci sono state delle novità importanti che riguardano il rapporto tra Gemma e Juan Luis, i quali stanno vivendo la loro storia non soltanto all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi ma anche all'esterno. La relazione prosegue a gonfie vele, al punto che durante l'ultima esterna i due si sono lasciati andare alla commozione, fino alla lacrime. Juan Luis, poi, ha dichiarato di aver ricevuto dei bigliettini da parte di alcune corteggiatrici anonime che gli hanno scritto senza rivelare il loro nome. Di chi si tratterà?

Spoiler Uomini e donne over: Gemma e Juan Luis al settimo cielo tra lacrime e baci

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne over che arrivano da 'Il Vicolo delle News', rivelano che la frequentazione tra Gemma e Juan Luis sta proseguendo nel migliore dei modi. I due sono apparsi ancora più affiatati e complici e ormai sembra che non possano più fare a meno l'uno dell'altro. Nel corso della puntata è stata trasmessa la nuova esterna che hanno fatto assieme nella casona di U&D, dove si sono coccolati guardando un film d'amore.

Il film raccontava della storia di due persone che si sono innamorate dopo un colpo di fulmine: entrambi si commuoveranno ripensando alla loro storia. E poi ancora, Juan Luis dirà alla Galgani che il suo scopo è quello di riuscire a trovare la donna della sua vita, che fino ad oggi non ha avuto ancora la fortuna di incontrare. Dichiarazioni forti che porteranno sia il cavaliere che la Galgani alle lacrime.

Gli spoiler su Uomini e donne rivelano che i due si avvicineranno scambiandosi baci a stampo.

Successivamente, si parlerà dei mazzi di fiori che Juan Luis riceve in camerino a Uomini e donne, accompagnati da bigliettini anonimi di ammiratrici. In uno c'era scritto: 'Quando siamo in studio io e te, le luci diventano stelle'. Chi saranno queste corteggiatrici segrete?

Riccardo vuole sposare Ida ma lei tentenna e aspetta a rispondere

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni su questa registrazione di Uomini e donne over rivelano che ci sono state delle novità riguardanti anche la coppia composta da Ida e Riccardo.

A spiazzare è stato il cavaliere, il quale ha chiesto alla Platano di sposarlo. Una proposta di matrimonio a dir poco inattesa per la bella Ida, la quale è rimasta senza parole e ha un po' tentennato sulla risposta da dare a Riccardo. Accetterà di diventare sua moglie oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la trasmissione dedicata ai sentimenti in onda nel pomeridiano di Canale 5 e condotta da Maria De Filippi.