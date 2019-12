Nuovi colpi di scena in arrivo a Uomini e donne trono over. Questo pomeriggio sono state registrate le nuove puntate della trasmissione di Canale 5, le quali saranno a dir poco ricche di colpi di scena per la bella Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, dovrà fare i conti con una scottante segnalazione arrivata in studio sul suo nuovo spasimante Juan Luis che, a quanto pare, si starebbe sentendo con altre dame fuori dal programma di Maria De Filippi. Una confessione che lascerà l'amaro in bocca alla dama che scoppierà in lacrime.

Spoiler Uomini e donne trono over: brutta sorpresa per Gemma Galgani

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne rivelano che ancora una volta Armando abbia puntato il dito contro Juan Luis, presentandosi in studio con una segnalazione a dir poco scottante che riguarderebbe il cavaliere che si sta conoscendo con Gemma Galgani.

Stando a quanto detto da Armando, Juan Luis starebbe nascondendo alla Galgani, e anche alla redazione, le sue frequentazioni con altre dame fuori dallo studio televisivo del programma di Canale 5. In particolar modo, Armando sostiene di aver saputo che Juan Luis si starebbe scrivendo e quindi sentendo con delle signore non presenti nel parterre della trasmissione.

A dimostrazione della sua segnalazione, Armando sostiene di avere degli screenshot che testimonierebbero il fatto che Juan Luis non si stia comportando bene ed ha aggiunto che sarà sua premura girarle direttamente alla redazione di Uomini e donne.

La segnalazione di Armando su Juan Luis: Gemma scoppia in lacrime

Le anticipazioni rivelano che per Gemma Galgani questo sarà un durissimo colpo da digerire. La dama non nasconde di avere dei dubbi sul cavaliere ma, al tempo stesso, non sa se credere oppure no a questa scottante segnalazione riportata da Armando. Nel dubbio, data la situazione decisamente delicata, Gemma scoppierà in lacrime visibilmente dispiaciuta per ciò che ha appena scoperto. Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare essere vera, si tratterebbe dell'ennesima delusione sentimentale per la Galgani.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Ma questo non è stato l'unico colpo di scena della registrazione di Uomini e donne di questo sabato 7 dicembre. Gli spoiler sul programma della De Filippi, infatti, rivelano che si è parlato anche di Armando e Veronica Ursida, i quali hanno preferito chiudere la loro frequentazione e, quindi, interrompere la conoscenza. Il cavaliere ha mosso delle pesanti accuse nei confronti di Veronica, sostenendo che sia stata finta con lui. Situazione differente, invece, tra Armando e Roberta Di Padua: in questo caso, infatti, la frequentazione procede nel migliore dei modi.

Riuscirà a trovare in Roberta la sua anima gemella?