C'era attesa per la nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. In occasione dell'ultima puntata Riccardo Guarnieri aveva spiazzato tutti e chiesto a Ida Platano di sposarlo. Una proposta di nozze che era arrivata dopo che la dama aveva espresso le sue perplessità su un rapporto che faticava a decollare. La parrucchiera di origini siciliane sembrava ad un passo dal mettere la parola fine alla tormentata love story quando il cavaliere, tra le lacrime, le ha ribadito che è la donna della sua vita.

A questo punto il tarantino ha tirato fuori dalla tasca l'astuccio con l'anello ed ha chiesto ad Ida se voleva diventare sua moglie.

Quest'ultima è rimasta sorpresa con la De Filippi che, visto il momento di imbarazzo, l'ha invitata a ballare con Riccardo. In seguito la trentottenne ha manifestato le sue perplessità all'esterno dello studio del people show di Canale 5: "Al momento voglio stare da sola" - ha chiosato la siciliana. Nel corso della registrazione di oggi, 7 dicembre, la Platano ha riferito che al momento non ci sono le basi per il matrimonio ma che non vuole perdere Riccardo e che dovranno affrontare insieme il percorso verso le nozze.

Spoiler Uomini e Donne: Ida riapre a Riccardo, le perplessità sulle nozze

Non c'è stato l'auspicato sì da parte di Ida Platano alla proposta di Riccardo Guarnieri. Nel corso della registrazione di oggi (7 dicembre) del trono over, come riferito da Il Vicolo delle News, la trentottenne ha tergiversato a lungo quando le è stato chiesto se intendeva sposare il cavaliere tarantino. In buona sostanza la siciliana ha ribadito le perplessità manifestate già nel corso della precedente puntata. Nel contempo, però, ha riferito di voler andare avanti con Riccardo pur non sentendosi pronta per i fiori d'arancio.

Sotto questo profilo Ida ha precisato che dovranno creare insieme le basi per poter compiere un passo importante come il matrimonio. Dall'altra parte il tarantino ha deciso di avallare la richiesta della dama. La coppia non ha però chiarito se proseguirà l'avventura nel dating show di Canale 5 oppure affronterà questa nuova fase della loro relazione lontano dalle telecamere di Uomini e donne.

La segnalazione di Armando Incarnato su Juan Luis Ciano

La registrazione del 7 dicembre del trono over è stata caratterizzata anche da una segnalazione di Armando Incarnato su Juan Luis Ciano.

In particolare il cavaliere napoletano ha riferito di avere le prove che il corteggiatore di Gemma Galgani sarebbe in contatto con altre donne sottolineando di essere pronto a mostrare le chat alla redazione.

Le parole di Armando hanno destabilizzato la dama torinese che non ha nascosto la sua delusione prima di scoppiare in lacrime. In seguito Incarnato e Veronica hanno annunciato di aver interrotto la conoscenza con il cavaliere che ha deciso di continuare a frequentare Roberta, assente in studio per motivi personali.