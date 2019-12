Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne: la trasmissione condotta da Maria De Filippi tornerà in onda oggi mercoledì 11 dicembre con una nuova puntata dedicata al trono over. In queste ore sul sito ufficiale WittyTv sono state diffuse le anticipazioni del terzo appuntamento di questa settimana dedicato alle dame e ai cavalieri. Ancora una volta la protagonista sarà Gemma Galgani. La dama torinese scoppierà in lacrime dopo la segnalazione di Armando su Juan Luis Ciano, che a quanto pare si starebbe sentendo con altre donne fuori dal programma televisivo.

Uomini e donne trono over, spoiler dell'11 dicembre: Armando contro Juan Luis

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di mercoledì 11 dicembre rivelano che si partirà dal finale della sfilata 'Paradiso o Inferno' che ha visto protagoniste le dame del trono over.

Sulla passerella arriverà Veronica, la quale ormai sembra aver chiuso la sua relazione con Armando. La dama sarà vestita da angelo e la sua sfilata non passerà di certo inosservata, al punto che lo stesso Armando deciderà di darle un '10' come voto.

Il colpo di scena di questa nuova puntata del trono over, però, arriverà nel momento in cui si assisterà a un vero e proprio scontro verbale tra Armando e Juan Luis, il cavaliere che ha fatto perdere la testa a Gemma Galgani. Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che Armando sgancerà la bomba in trasmissione, sostenendo che Juan Luis starebbe nascondendo dei segreti riguardanti delle sue frequentazioni con altre dame che non avrebbero nulla a che fare con il programma.

In pratica, quindi, Armando sostiene che Ciano non frequenterebbe soltanto Gemma e tutto questo all'insaputa della stessa dama torinese e anche della redazione del programma di Maria De Filippi. Armando, inoltre, ammetterà di avere delle conversazioni tra Juan Luis e una signora di Firenze, le quali potrebbero costituire la prova schiacciante di questa sua 'presa in giro'.

Gemma Galgani scoppia in lacrime dopo la segnalazione

Un durissimo colpo per Gemma Galgani, la quale nel momento in cui verrà a conoscenza di questa segnalazione choc su Juan Luis, non riuscirà a trattenere le lacrime.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La dama, infatti, scoppierà a piangere e chiederà spiegazioni allo stesso Juan Luis, per cercare di capire dove stia la verità in tutta questa intricata e spinosa vicenda.

Al suo fianco ci sarà l'amica di sempre, Ida, che non la lascerà sola e sarà pronta ad asciugare le sue lacrime. Le anticipazioni su Uomini e donne dell'11 dicembre rivelano che la stessa Ida ammetterà di avere dei dubbi su Juan Luis e che anche secondo lei ci sarebbe 'qualcosa che non quadra'.