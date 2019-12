Ennesimo colpo di scena nello studio di Uomini e donne, di cui ieri pomeriggio 30 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over. Protagonisti indiscussi della prima parte di questa registrazione sono stati Ida e Riccardo, i quali in queste settimane hanno vissuto delle vicende a dir poco travagliate dal punto di vista sentimentale. La scorsa settimana i due si sono lasciati in malo modo, al punto che sembravano essersi detti addio definitivamente. Eppure in questa registrazione il cavaliere del trono over ha spiazzato tutti, chiedendo addirittura alla Platano di sposarlo.

Gli spoiler di Uomini e donne trono over: Ida vorrebbe chiudere con Riccardo ma lui pensa alle nozze

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne over rivelano che dopo l'addio della scorsa settimana, tra Ida e Riccardo ci sono state delle importanti novità.

Il cavaliere, infatti, ha chiamato Ida per riappacificarsi e per avere un confronto con lei dopo la lite e le lacrime in studio, ammettendo di aver capito che la Platano è la donna della sua vita.

Come se non bastasse, poi, Riccardo ha deciso anche di raggiungere Ida a casa, nella sua città natale, dove hanno trascorso dei giorni assieme. Tuttavia tale situazione non ha fatto cambiare idea alla Platano, la quale nel momento in cui è arrivata in studio ha spiazzato tutti i presenti.

Gli spoiler su Uomini e donne over rivelano che Ida ammetterà di voler chiudere la relazione con Riccardo, perché si è resa conto di non provare più lo stesso sentimento nei suoi confronti.

Una rivelazione che lascerà senza parole la De Filippi, la quale non sa come gestire la situazione, dato che Riccardo ha intenzione di chiedere la mano alla sua fidanzata.

Riccardo chiede ad Ida di sposarlo

Intanto, però, Riccardo dietro le quinte della trasmissione ha ascoltato le parole della Platano e quindi viene messo al corrente della decisione della dama. Il cavaliere, non riuscirà a trattenere le lacrime e farà molta fatica a parlare, ma poi sarà la stessa padrona di casa di U&D a spronarlo e a fare in modo che si lasci andare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le anticipazioni su questa nuova registrazione di U&D over, infatti, rivelano che Riccardo si inginocchierà ai piedi della sua amata e dopo aver tirato fuori un anello, le chiederà di sposarlo. Una vera e propria proposta di nozze che lascerà sbigottita Ida, la quale nel momento in cui verrà interrogata dalla De Filippi sulla risposta da dargli, tentennerà lasciando così il dubbio. Dopo un po', però, i due balleranno assieme sulle note di un brano di Alberto Urso e Riccardo prenderà in braccio Ida portandola con se dietro le quinte della trasmissione di Canale 5.