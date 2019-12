La settimana scorsa Veronica Burchielli aveva riferito che non stava affrontando con serenità la sua esperienza sul trono classico di Uomini e Donne. Senza fare giri di parole la spezzina aveva ammesso che si aspettava il ritorno di Alessandro Zarino in trasmissione e che quanto dichiarato dal ventottenne al magazine del people show aveva ulteriormente alimentato le sue speranze. In trasmissione la tronista aveva anche contattato telefonicamente l’ex tentatore. Quest’ultimo le aveva ribadito che non aveva intenzione di tornare negli studi dell’Elios perché non si fidava di lei e l'aveva invitata a confrontarsi con lui a Napoli.

Dopo un momento di impasse, Maria De Filippi aveva rassicurato la ventunenne sottolineando che sarebbe stata seguita dalle telecamere nel caso avesse accettato la proposta di Zarino. Come riferito da Il Vicolo delle News nel corso della registrazione del 4 dicembre Veronica Burchielli si è ritrovata in puntata con lo chef dopo il faccia a faccia in esterna. La tronista ha deciso di lasciare la trasmissione con Alessandro al quale aveva detto no alcune settimane fa.

L'incontro a Napoli tra la tronista e Zarino

Il trono di Veronica Burchielli sembrava in bilico dopo quanto dichiarato dalla ventunenne la scorsa settimana.

La spezzina aveva, infatti, affermato di essere turbata dal mancato ritorno in trasmissione di Alessandro Zarino. In buona sostanza l'ex corteggiatrice si aspettava che il napoletano le dimostrasse che fosse realmente interessata a lei ritornando negli studi dell'Elios. Inoltre l'interesse mai sopito per l'ex tentatore non le permetteva di concentrarsi sul nuovo percorso da tronista e di vivere con tranquillità le esterne con i pretendenti.

La Burchielli era così finita nel mirino di Tina Cipollari che l'aveva accusata di essere falsa e che, invece, di accettare il trono si sarebbe dovuta confrontare subito con Alessandro. In seguito Veronica ha contattato Zarino e, dopo le iniziali perplessità, ha accettato di confrontarsi con lui a Napoli.

Alessandro torna in studio, la Burchielli lascia il programma con l'ex tentatore

Nel corso della registrazione di questo pomeriggio, 4 dicembre, è maturata la svolta con Veronica che ha riferito quanto accaduto durante il faccia in esterna con Alessandro. La tronista ha spiegato che Zarino ha nuovamente rimarcato le sue perplessità su un possibile dietrofront in quanto non si fida di lei. Nonostante ciò il ventottenne è tornato negli studi del people show per un nuovo faccia a faccia. In trasmissione è scattata una nuova rovente discussione tra Tina Cipollari e la tronista.

A muso duro la Burchielli ha chiarito che il suo trono aveva un senso solo con l'ex tentatore in studio come corteggiatore. Quest'ultimo ha riferito di non avere nessuna intenzione di proseguire l'avventura nel people show. Veronica ha raggiunto Alessandro e, dopo averlo abbracciato, è uscita con lui abbandonando il trono classico di Uomini e donne.