La soap opera Un posto al sole continua ad appassionare migliaia di telespettatori che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, assistono alle avventure dei loro beniamini. Colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni, stando alle anticipazioni, interesseranno anche gli episodi natalizi in onda su Rai 3 dal 16 al 20 dicembre. In particolare, la trama getterà le basi per l'addio al personaggio di Andrea Pergolesi. Davide Devenuto, storico volto della produzione partenopea, ha infatti annunciato la sua permanenza sul set solo fino a gennaio 2020.

In questo contesto si inserisce la prossima storyline che riguarderà lo chef. L'uomo, da poco tornato a Napoli dopo una visita alla figlia, proporrà alla moglie di iniziare una nuova vita a Londra. Tuttavia, Arianna si mostrerà del tutto contraria alla possibilità di trasferirsi. La reticenza della donna, spingerà dunque Andrea a riflettere sul suo futuro lavorativo e sentimentale. Le incomprensioni tra i due porteranno, infatti, la coppia ad affrontare una vera e propria crisi matrimoniale.

Spoiler settimanali Un posto al sole: Diego vicino alla fine del suo incubo giudiziario

In attesa di scoprire se il trasferimento a Londra sarà l'epilogo scelto dagli sceneggiatori per salutare il personaggio di Andrea Pergolesi, la trama dei prossimi episodi di Un posto al sole si focalizza anche su Diego Giordano.

L'uomo, nonostante il supporto del padre Raffaele e del fratello Patrizio, affronterà un momento di forte tensione quando deciderà di rinunciare al patteggiamento. Preoccupato dalla possibilità che il figlio Jacopo possa risultare il vero colpevole dell'incidente, Aldo metterà in campo tutte le sue forze per costringere Diego ad addossarsi la responsabilità di quanto accaduto. Un imprevisto, tuttavia, rischierà di far saltare i piani dell'avvocato Leone rendendo sempre più vicina la fine dell'incubo giudiziario che ha coinvolto il giovane Giordano. La reale possibilità che la verità venga finalmente a galla costringerà, dunque, Jacopo ad affrontare finalmente il padre Aldo.

Upas anticipazioni 16-20 dicembre: Clara pressata da Alberto dopo la denuncia

Le anticipazioni di Un posto al sole non si fermano qui. Risvolti interessanti riguarderanno anche la controversa vicenda che coinvolge Clara e Alberto. Spinta da Angela e Giulia Poggi, la ragazza deciderà infatti di denunciare le malefatte del suo ex datore di lavoro. Una decisione che getterà nel panico l'imprenditore e lo spingerà ad adottare misure estreme pur di non affrontare le conseguenze delle sue azioni. Le sempre più evidenti pressioni di Palladini porteranno dunque la cameriera a mettere in dubbio la sua decisione, e ad attraversare un periodo di profondo malessere psicologico.