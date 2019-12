La ritrovata felicità di Serena e Filippo non è destinata a durare a lungo nelle trame di Un posto al sole. La puntata di Santo Stefano, infatti, ha sancito l'arrivo a Napoli di Viviana Carlino, la donna con la quale Sartori aveva avuto una breve relazione durante il viaggio di lavoro a Tenerife. Non solo: la collaboratrice dell'attività di chartering non sembra destinata a restare fuori dalla vita dei genitori di Irene dato che ha subito preso contatti con Serena, prenotando una stanza nel suo bed & breakfast.

Sarà proprio questo il punto di partenza della puntata di oggi 27 dicembre, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In essa Filippo si troverà davanti alla peggior sorpresa possibile, scoprendo l'identità della nuova ospite della Cirillo. Questa sera si parlerà anche delle tensioni nate tra Eugenio e Viola, oltre che dell'inaspettata scoperta di Guido all'interno dell'appartamento della madre.

Un posto al sole anticipazioni: Filippo rivede Viviana

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 27 dicembre segnalano che Viviana si stabilirà nel b&b di Serena, la quale a sua volta non potrà sospettare di trovarsi davanti all'ex amante del marito.

Ma la notizia di questo inaspettato soggiorno non resterà nascosta a lungo. Il figlio di Roberto, infatti, non ci metterà molto a scoprire che la Carlino ha affittato una stanza proprio nella nuova attività della Cirillo e non potrà fare a meno di preoccuparsi per tale novità. Quali saranno le vere intenzioni della donna con la quale aveva trascorso la notte a Tenerife? È arrivata a Napoli per caso o ha intenzione di rivelare il loro segreto? La scoperta del tradimento potrebbe, infatti, causare una nuova crisi nel rapporto tra i coniugi Sartori.

Trame Un posto al sole del 27 dicembre: tensioni in vista per Eugenio e Viola

In attesa di scoprire come si evolverà la questione relativa a Serena e Filippo, le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 27 dicembre concedono spazio anche ad un'altra storica coppia.

Eugenio riceverà un'importante proposta di lavoro che però diventerà oggetto di tensioni e incomprensioni tra lui e Viola. Anche i coniugi Nicotera saranno destinati ad affrontare un periodo buio? Ai telespettatori della soap partenopea, inoltre, non è sfuggito il dialogo tra il Magistrato e Susanna che ha avuto luogo nella puntata di ieri 26 dicembre, tanto che qualcuno già sospetta che tra i due avvocati possa presto nascere una relazione clandestina. Questa sera, infine, si riparlerà di Guido e del suo inaspettato incontro nell'appartamento della madre. Al Vigile Urbano, a questo punto, spetterà il difficile compito di tenere a bada Mariella, che difficilmente potrà accettare l'ultima novità.