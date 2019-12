Le sorprese non mancheranno nella puntata odierna di Un posto al sole, la storica soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Dopo lunghe insistenze, che hanno causato la crisi del rapporto con Marina, Fabrizio Rosato deciderà di correre ai ripari per evitare che la rottura possa essere definitiva. E la sua decisione lascerà senza parole la Giordano. Al Centro di Ascolto, Giulia e Angela avranno la possibilità di confrontarsi con Clara, la figlia della loro collaboratrice Nunzia.

Le due Poggi proveranno ad insistere per sapere le ragioni del licenziamento della ragazza, scoprendo il suo legame con Alberto Palladini. Spazio ad Alex che, finalmente serena in ambito sentimentale, proverà a seguire i consigli di Vittorio, concentrandosi prima di tutto su se stessa. Questa nuova consapevolezza la porterà ad un duro chiarimento con Rosaria.

Un posto al sole anticipazioni: Giulia e Angela incoraggiano Clara

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 4 dicembre, si aprono con una sorprendente iniziativa di Fabrizio con Marina.

Quest'ultima, aveva deciso di prendere le distanze dal compagno quando si era resa conto che lui era restio a presentarla in famiglia. E proprio per accontentare la Giordano, l'uomo deciderà di correre ai ripari. Arriverà dunque il momento del faccia a faccia tra Marina e zio Sebastiano? Come richiesto da Nunzia, Giulia e Angela scenderanno in campo per provare ad aiutare Clara e scoprire i veri motivi che hanno causato il licenziamento della domestica. Non appena appresa la verità sulle pressioni di Alberto Palladini e il tentato abuso di Cipriani, Giulia e la figlia consiglieranno alla giovane il da farsi, invitandola a denunciare il perfido avvocato. Per lui, il ritorno in carcere potrebbe davvero essere imminente.

Trame Un posto al sole 4 dicembre: il confronto tra Alex e Rosaria

Nella puntata odierna di Un posto al sole si tornerà a parlare anche dei problemi familiari di Alex. Nonostante abbia ritrovato la felicità con Vittorio, perdonandolo per il suo tradimento, la giovane Parisi si troverà immischiata nello scontro tra Carla e Rosaria, avvenuto nella puntata di ieri 3 dicembre davanti a lei e alla sorellina Mia. Supportata dal fidanzato, che le consiglierà di concentrarsi prima di tutto su se stessa, Alex deciderà quindi di prendere la questione di petto, affrontando la madre in un duro confronto.

Questa sera, avrà luogo anche un faccia a faccia tra Raffaele e Renato. Il primo esorterà l'amico a riflettere sugli errori commessi in passato e che hanno causato la sua solitudine dopo la partenza di Nadia.