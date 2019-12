Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole, la celebre soap opera dell'access prime time di Rai 3, che tornerà in onda anche la prossima settimana. Da lunedì 23 dicembre verranno trasmessi i classici cinque episodi inediti in prima visione assoluta, i quali si preannunciano ricchi di sorprese per i vari protagonisti. Occhi puntati sulla magia del Natale che vedrà protagonisti soprattutto i bambini di palazzo Palladini ma anche su Clara, la quale sarà sempre più manipolata da Alberto.

Un posto al sole, trame 23-27 dicembre: lo spirito del Natale

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 23 al 27 dicembre in televisione, rivelano che i bambini di Palazzo Palladini attenderanno l'arrivo del Natale con grande trepidazione e si chiederanno cosa abbia portato loro Babbo Natale.

Bianca e Jimmy non stanno più nella pelle e sperano che le loro richieste siano state esaudite.

Così la mattina fatidica correranno veloci verso l'albero ma nella fretta di scartare i vari pacchi, non condivideranno la gioia dei doni con i vari familiari. Poi si chiuderanno in camera e ne escono solo per abbuffar si per il pranzo. La sera, così, andranno a dormire la sentiranno un vuoto dentro perché si chiederanno che fine abbia fatto lo spirito del Natale. Ma il giorno, si sveglieranno e sarà di nuovo Natale!

Così il giorno dopo i bambini torneranno di nuovo a scartare i pacchetti ma con meno entusiasmo, perché stavolta sanno già cosa c'è all'interno. Così si chiuderanno ancora in camera ma sono un po' annoiati e non baderanno a chi vorrebbe far sentire loro il vero spirito natalizio. Mangiano tanto e torneranno a letto. Gli spoiler di Un posto al sole, però, rivelano che ancora una volta il giorno dopo sarà Natale!

Clara manipolata dall'astuto Alberto

Ma ora Bianca e Jimmy sono tristi: ciò che li faceva gioire, non vale più niente. Ma stavolta corrono dai loro cari: sanno bene che il Natale è felicità soltanto se viene vissuto con le persone che ci vogliono bene per davvero. Una puntata natalizia speciale, quella della soap di Rai 3, che mira a far riflettere il pubblico da casa.

E poi ancora gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 23 dicembre in poi, rivelano che i riflettori saranno ben puntati anche su Clara, la quale sarà sempre più manipolata da Alberto dopo aver deciso di denunciarlo.

Roberto Ferri, invece, sorprenderà Serena e in questo modo cambierà la sua percezione delle feste di Natale. Eugenio, invece, riceverà una proposta di lavoro molto importante che tuttavia creerà un po' di malumore con Viola.