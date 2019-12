L'appuntamento con la soap opera Un Posto sole si rinnoverà anche la prossima settimana, quando da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020, andranno in onda i nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che Filippo sarà abbastanza preoccupato per il ritorno inaspettato di Viviana, la quale potrebbe rimettere in crisi il suo rapporto con Serena. Otello, invece, spera di poter trascorrere l'ultima giornata dell'anno in compagnia di Gemma, la nuova dama che ha avuto modo d'incontrare sui social.

Gli spoiler di Un posto al sole al 3 gennaio: Capodanno 'speciale' per Otello e Renato

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 3 gennaio, rivelano che Otello sarà ospite di Renato e si attiverà per poter invitare al cenone di fine anno anche la bella Gemma, la sua nuova fiamma che ha conosciuto in chat. Mentre parlerà al telefono con Gemma, ecco che si intrometterà Renato, il quale chiederà alla donna di portare anche un'altra amica. Gemma, dopo averlo sentito, gli confermerà la compagnia.

Renato sarà decisamente entusiasta per la serata che passeranno assieme, mentre Otello sarà abbastanza contrariato e preoccupato. Del resto l'appartamento è di Poggi e lui non può fare altro che accettare le decisioni di Renato. Gli spoiler della soap opera rivelano che Renato ne approfitterà un po' di questa situazione e della sua posizione di vantaggio e così poltrirà comodamente sul divano, mentre Otello si impegnerà a pulire la casa e a portare i sacchetti della spesa. Nel momento in cui arriveranno le due belle signore, Renato sarà completamente a suo agio: l'uomo si mostrerà elegante e spiritoso, mentre Otello sarà in evidente imbarazzo per questa situazione, soprattutto per l'atteggiamento eccessivo del suo amico.

Viviana potrebbe mettere nei guai Filippo

Le anticipazioni di Un posto al Sole al 3 gennaio rivelano che, tuttavia, Poggi andrà avanti per la sua strada, incurante dell'imbarazzo di Otello: il primo, infatti, è sicuro che trascorrerà una serata eccezionale in compagnia di Emma.

Al contrario, invece, Otello cercherà di fare il possibile per non restare da solo in compagnia di Gemma: la donna, però, si mostrerà più seducente e intraprendente di quanto previsto e lo lascerà "senza parole".

Intanto Filippo è preoccupato per il ritorno a casa di Viviana. Roberto deciderà d'intervenire e chiederà a Viviana di non raccontare ciò che è realmente successo tra lei e Filippo a Tenerife. Peccato, però, che la Carlino non ha alcuna intenzione di farsi intimorire e apparirà molto fiera e sicura di sé. Il rapporto tra Filippo e Serena è nuovamente in pericolo?