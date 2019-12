L'appuntamento con Un posto al sole ritorna in onda il prossimo lunedì 16 dicembre con la messa in onda dei nuovi episodi che si preannunciano particolarmente scoppiettanti e ricchi di novità. I riflettori saranno ben puntati su Diego e sui risvolti del caso giudiziario che lo riguarda ma anche sulla coppia composta da Arianna e Andrea, dato che lui ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale e vorrebbe cercare di coinvolgere in tutti i modi la sua amata ma senza ottenere un buon esito.

Un posto al sole, gli spoiler al 20 dicembre: Andrea in crisi dopo il rifiuto di Arianna

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse fino a venerdì 20 dicembre, rivelano che Andrea andrà avanti per la sua strada e ormai è sempre più convinto di voler intraprendere una nuova sfida professionale che tuttavia lo porterà a stare lontano da Napoli per un bel po' di tempo.

Una sfida che lo entusiasma e che lo rende felice al punto che Andrea vorrebbe avere al suo fianco Arianna, la quale in un primo momento sembrava ben disposta ad accontentare l'uomo. Eppure la donna non sembra essere convinta più di tanto di questa novità e in particolar modo teme che in questo modo possano perdere di vista il loro progetto di vita.

E alla fine Arianna spiazzerà definitivamente Andrea con un cambio idea repentino. Gli spoiler di Un posto al sole, infatti, rivelano che Arianna comunicherà all'uomo la sua decisione di non partire più per Londra come aveva stabilito in un primo momento.

Un duro colpo per Andrea il quale si troverà in grande difficoltà dopo aver appreso la decisione della sua amata. E a questo punto anche lui dovrà decidere cosa fare: partire lo stesso per Londra, senza Arianna, oppure abbandonare il suo sogno e il suo progetto di vita? Una scelta che potrebbe mettere a dura prova il loro sentimento.

Diego si rifiuta di patteggiare

E poi ancora le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole al 20 dicembre rivelano che Diego deciderà di rifiutare il patteggiamento e questa sua decisione finirà per peggiorare ancora di più i rapporti con il giudice e il Pm.

Intanto Clara, dopo aver riflettuto a lungo su quale fosse la cosa giusta da fare nei confronti di Alberto, decide di procedere con la denuncia alla Polizia.

Intanto per chi non potesse seguire le varie puntate della soap opera su Rai 3 potrà rivederle in replica accedendo al sito web RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata ad Un posto al sole. In questo modo, infatti, sarà possibile riguardare tutti gli episodi che vengono trasmessi in streaming online anche da tablet oppure da telefono cellulare, in qualunque momento lo desiderate.