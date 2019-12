Nelle prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5, Samuel Alday si troverà ad affrontare nuovi ostacoli a causa di una inattesa mossa di Lucia Alvarado. Decisa ad aiutare gli abitanti del quartiere dell'Hoyo, distrutto a causa di una inondazione, la parente di Celia prenderà una decisione che metterà a rischio il progetto di Samuel di impossessarsi della sua eredità. E la situazione per il fratello di Diego rischierà persino di peggiorare a causa dell'ulteriore avvicinamento della Alvarado a Padre Telmo!

Le anticipazioni relative alle puntate in onda dall'8 al 13 dicembre si concentrano anche sui problemi di Susana e Rosina, messe alle strette dai ricatti degli Escalona. Il fatto porterà la zia di Liberto a valutare di vendere la sua sartoria. Inoltre, il marito di Carmen verrà arrestato dopo avere messo in pericolo la vita di Raul, ferito dal suo stesso padre.

Una Vita anticipazioni al 13 dicembre: Lucia vuole chiedere un prestito alla banca

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana si aprono con il ferimento di Raul e il conseguente arresto di Javier, accusato del furto a casa di Samuel.

Preoccupata per le sorti del figlio, Carmen tenterà di convincere Mendez a non coinvolgere nelle indagini anche il ragazzo. Oltre ad essere rimasti senza una casa in seguito all'inondazione, gli abitanti dell'Hoyo dovranno affrontare una epidemia. Sarà Padre Telmo a correre in loro soccorso, fornendogli ospitalità in parrocchia e invitando i fedeli a dimostrare la loro generosità. Le sue parole non passeranno inosservate a Lucia che prenderà particolarmente a cuore la situazione. Pur di favorire la rapida costruzione delle abitazioni distrutte, la giovane deciderà di chiedere un prestito alle banche, dando a garanzia il patrimonio dei Marchesi di Valmez.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La notizia di questa mossa giungerà presto alle orecchie di Jimeno Batan che informerà Samuel. Lo strozzino metterà in guardia l'Alday e rifiuterà di concedere ulteriori proroghe al suo prestito. Il fratello di Diego si troverà inoltre a fare i conti con l'ulteriore avvicinamento di Lucia a Padre Telmo, con il quale collaborerà nella gestione degli sfollati.

Trame Una Vita 8-13 dicembre: Susana medita di vendere la sartoria

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate dall'8 al 13 dicembre, Susana continuerà a ricevere lettere minatorie dagli Escalona e chiederà a Rosina di intervenire in qualche modo, dando seguito al pagamento della cifra richiesta dai ricattatori.

Liberto, nel frattempo, noterà lo strano comportamento della moglie, la cui preoccupazione crescerà quando Leonor sarà investita per caso da una bicicletta. Saranno soltanto cinque i giorni che le due donne avranno a disposizione per non essere denunciate. Per tale ragione, Susana prenderà seriamente in considerazione la possibilità di vendere la sartoria al fine di assecondare le minacce ricevute.