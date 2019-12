Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di "Una vita", la nota soap opera spagnola giunta ormai in Italia alla sua quarta stagione. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 dicembre, tutti i giorni alle 14.10, escluso la domenica. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'arrivo di Venancio ad Acacias, alle minacce di Ursula contro Samuel e al viaggio di Lucia e l'Alday verso Toledo.

Venancio arriverà ad Acacias

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Espineira chiederà a Telmo di rispettare il patto che avevano suggellato, facendo scoppiare così uno scandalo che possa coinvolgere Lucia.

Susana comunicherà a Rosina di aver deciso di lasciare Acacias, a causa delle tante voci diffuse nel quartiere dopo il ritrovamento delle scritte offensive sulla vetrina della sartoria. La fine dei lavori per il nuovo ricovero dei senzatetto di Hoyo, costringerà Lucia e Telmo a trascorrere sempre meno tempo insieme. Antonito si renderà conto che Lolita è arrabbiata perché lui ha dimenticato il loro primo anniversario di fidanzamento. Samuel proporrà a Lucia di mettersi in viaggio insieme alla volta di Toledo.

Intanto, Liberto interrogherà Susana e Rosina sul loro strano comportamento, ma le due donne continueranno a mentirgli. Venancio arriverà ad Acacias, mentre Mendez riferirà a Carmen che Javier è fuggito. Antonito e Lolita stabiliranno la data delle loro nozze, senza sapere che qualcosa di inaspettato sta per succedergli. Ursula sorprenderà Samuel e Telmo mentre si stanno picchiando in canonica e li dividerà. Più tardi, la donna si recherà da Samuel e minaccerà di ucciderlo con un coltello.

Antonito scopre che Lolita vuole sposarsi a Cabrahigo

Dopo essere arrivato in città, Venancio consiglierà a Susana e Rosina di consegnare al più presto i soldi che devono agli Escalona se vogliono evitare una denuncia alla polizia.

Parlando con padre Telmo, Antonito scoprirà che Lolita non vuole sposarsi ad Acacias ma a Cabrahigo. Più tardi, Samuel e Lucia partiranno alla volta di Toledo per incontrare un collezionista da cui intendono acquistare il retablo di San Michele, un'opera che Lucia desidera da sempre restaurare. Notando il comportamento strano di Javier, Carmen chiederà a Cesareo di pedinarlo, scoprendo che il figlio si reca spesso da un usuraio. Mentre stanno ritornando ad Acacias, Lucia e Samuel sono costretti a trascorrere la notte fuori a causa di un guasto alla carrozza.

In quella situazione, Lucia tenterà di baciare l'Alday, ma l'uomo fingerà di comportarsi da gentiluomo, non ricambiando il bacio. Ad Acacias, Celia cercherà di nascondere l'assenza di Samuel e Lucia, ma Felipe riuscirà a scoprirlo lo stesso.