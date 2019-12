Le puntate di Una vita che andranno in onda dal 16 al 22 dicembre concederanno ampio spazio alle conseguenze del malore di Celia, avvenuto in occasione della proposta di matrimonio di Samuel a Lucia. La visita del medico, infatti, non darà esito positivo dato che anche la donna avrà contratto la pericolosa influenza virale degli abitanti dell'Hoyo. Sarà quindi necessario che la malata venga messa in quarantena per evitare la diffusione del contagio. Se da un lato tale notizia rappresenterà una buona possibilità per Samuel, che chiederà alla Alvarado di trasferirsi da lui, dall'altro essa sarà motivo di ulteriori problemi dato che Felipe non avrà alcuna intenzione di allontanarsi dalla moglie. E da qui alla sua malattia il passo sarà breve: l'avvocato si ammalerà e Padre Telmo si renderà disponibile a correre in suoi aiuto.

Una Vita anticipazioni: Felipe non vuole stare lontano da Celia

Le anticipazioni di Una Vita relative alle prossime puntate rendono noto che il medico chiederà di tenere le distanze da Celia per evitare la diffusione della temuta influenza virale che provoca febbre altissima. Samuel coglierà subito l'occasione al balzo per chiedere a Lucia di trasferirsi da lui. La giovane e Felipe, in un primo momento, accetteranno tale ospitalità, almeno fino a quando l'avvocato non deciderà di tornare a casa. Troppo in pena per le sorti della moglie, non darà seguito alla quarantena e si occuperà in prima persona di Celia, finendo persino per baciarla sulle labbra (mettendo gravemente a rischio la sua salute).

Lucia, invece, finirà per trovare rifugio da Padre Telmo, scatenando la rabbia di Samuel. La situazione nell'appartamento degli Alvarez-Hermoso comincerà a destare la preoccupazione della servitù e degli altri vicini di casa quando anche Felipe non darà più notizie di sé. La Alvarado penserà, quindi, di entrare in casa ma Samuel la inviterà a non compiere un gesto così rischioso.

Trame Una Vita 16-22 dicembre: anche Felipe si ammala gravemente

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate dal 16 al 22 dicembre, Lucia sarà disperata a causa della mancanza di informazioni su Celia e Felipe, arrivando a temere che ai due cugini sia accaduto il peggio.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Quando si appresterà ad entrare in casa, pur consapevole delle conseguenze, sarà Padre Telmo a correre in suo aiuto: sarà lui, in prima persona, a verificare lo stato dei due coniugi e a prendersi cura di loro. L'entrata in casa avverrà insieme al priore Espineira, a sua volta convinto che la morte degli Alvarez-Hermoso potrà permettergli di ottenere con maggiore facilità l'eredità dei Marchesi de Valmez. Le verifiche dei due religiosi daranno il risultato immaginato: anche Felipe ha contratto la grave influenza ma, fortunatamente, lui e la moglie sono ancora vivi.