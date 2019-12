La programmazione di Uomini e donne subisce oggi 2 dicembre una variazione rispetto alle abitudini delle ultime settimane. Come già annunciato durante la puntata trasmessa venerdì 29 novembre su Canale 5, l'appuntamento del lunedì non sarà dedicata al Trono Over con largo spazio soprattutto per Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. I protagonisti del giorno saranno, invece, i giovani tronisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli con la messa in onda della seconda parte della registrazione effettuata lo scorso 14 novembre.

Dopo avere assistito alla fuga di Giulio verso casa di Veronica, questo pomeriggio la parola passerà alla Quattrociocche e al suo inaspettato annuncio. La giovane romana, infatti, ammetterà di essere giunta al termine del suo percorso televisivo e di non avere dubbi sul suo corteggiatore preferito.

Uomini e donne anticipazioni: Giulia sceglie Daniele

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne di oggi 2 dicembre segnalano la scelta di Giulia Quattrociocche a favore di Daniele Schiavon. Come segnala il resoconto de Il Vicolo delle News relativo alla registrazione del 14 novembre, Maria De Filippi presenterà le due esterne della romana, rispettivamente con Daniele e Alessandro.

In studio, la padrona di casa chiederà alla tronista quali siano gli aspetti dei due ragazzi che l'hanno colpita di più. A suo dire, Alessandro è più maturo, anche grazie al fatto che è già padre. Mentre di Daniele apprezza i valori familiari, gli stessi che Giulia sente di avere. Quest'ultima deciderà di ballare con Daniele e, mentre la parola passerà per qualche minuto al trono di Veronica, Alessandro interverrà chiedendo alla Quattrociocche di prendere una decisione. Sollecitata dal suo stesso corteggiatore, lei ammetterà di avere maturato una scelta di cuore: ha compiuto un percorso in massima trasparenza e ora non può nascondere la sua preferenza per Daniele.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Oggi al Trono Classico di Uomini e donne: Daniele dice 'sì'

In occasione della scelta inusuale di Giulia, Daniele si alzerà e correrà da lei. Le anticipazioni di Uomini e donne aggiungono che la risposta del corteggiatore sarà positiva e la neo-coppia si scambierà subito il tradizionale bacio appassionato. Cadranno i petali rossi sulle note di 'Vivimi' mentre Maria De Filippi si avvicinerà ad Alessandro e, vedendolo particolarmente provato, gli chiederà di ballare insieme. A fine canzone, la padrona di casa lo farà sedere vicino a lei sulle scale e il pubblico chiederà che gli venga assegnato il trono.

A questo punto, però, Raffaella Mennoia lo inviterà a non giungere a decisione affrettate, chiedendole di parlarne insieme dopo la registrazione. Nella stessa puntata, verrà concesso breve spazio anche a Veronica Burchielli e a due esterne di Carlo Pietropoli che tenterà di mettere alla prova le sue corteggiatrici.