Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne verrà trasmessa oggi 5 dicembre su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Archiviate le emozioni per la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano, la cui risposta non è stata ufficializzata, la parola passerà ancora a Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La dama, infatti, apprenderà che il suo cavaliere ha ricevuto dei fiori anonimi in camerino e ne resterà visibilmente delusa, finendo per battibeccare ancora con Tina Cipollari. Sarà poi la volta di Armando Incarnato che siederà al centro dello studio davanti a Veronica Ursida e Roberta Di Padua.

L'estroso napoletano annuncerà di avere ripreso i contatti proprio con quest'ultima ma preciserà di essersi recato anche da Veronica, con la quale ha scambiato il tanto atteso bacio appassionato.

Uomini e donne, anticipazioni Over: fiori anonimi per Juan Luis Ciano

Il portale Witty Tv ha diffuso il tradizionale video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata odierna. Stando a quanto si può vedere, Maria De Filippi annuncerà: "Juan ha ricevuto dei fiori anonimi". E poi gli chiederà: "Vuoi ballare con Gemma o con Tina?" Inevitabile la reazione stupita della Galgani che chiederà: "Ma che è sta storia?" Avrà così inizio un nuovo battibecco con Tina Cipollari, la quale non si tirerà indietro e chioserà contro la sua storica rivale: "Sei una donnetta".

Non potrà, quindi, mancare una richiesta da parte di una dama del parterre femminile indirizzata verso il cavaliere di origine venezuelana. Sarà Simonetta, infatti, a proporre a Juan Luis di danzare insieme. Lui, anche se Gemma apparirà visibilmente contrariata, risponderà senza lasciare alcun dubbio: "Sì, voglio ballare con Simonetta!"

Oggi al Trono Over: Armando esce con Veronica e Roberta

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 5 dicembre, sarà Armando Incarnato a sedere al centro dello studio davanti a due belle dame: Veronica Ursida e Roberta Di Padua.

Interpellato da Maria De Filippi, il napoletano però metterà subito le cose in chiaro: "Non mi chiedere chi è più simpatica delle due, perché non te lo dico". Sulla questione interverrà anche Simone, che verrà rimproverato duramente da Veronica. Quest'ultima sbotterà contro di lui: "Mi stai accusando di una cosa allucinante! Ma che dici?". Simone replicherà: "Sto dicendo la verità, perché dovrei mentire?" Stando al resoconto del Vicolo delle News relativo alla registrazione del Trono Over del 30 novembre, Armando racconterà di avere visto sia Roberta che Veronica.

Con la prima non sarebbe accaduto nulla di fisico, nonostante l'evidente attrazione. Con la seconda, invece, ci sarebbe stato il tanto discusso bacio appassionato. Simone interverrà per spiegare che la Ursida non nutre del vero interesse per Armando ma la dama negherà con convinzione la sua dichiarazione.