Nella registrazione di Uomini e donne del 30 novembre è stato concesso ancora ampio spazio alla frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Nonostante i dubbi del popolo del web in merito alle vere intenzioni del cavaliere, il nuovo incontro in esterna è andato per il meglio: in casetta, i due hanno visto insieme un film che li ha portati a vivere dei momenti di commozione, parlando della difficile ricerca dell'anima gemella. Ci sono stati anche dei baci a stampo, non seguiti da gesti appassionati.

Il motivo è stato spiegato in studio da Juan Luis, il quale ha ammesso di avere bisogno di tempo per trovare l'attrazione mentale con la torinese. Tra tante buone notizie c'è stato spazio, però, anche alla gelosia di Gemma quando il venezuelano ha ricevuto dei fiori in forma anonima da parte di alcune presunte spasimanti.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Juan Luis sempre più vicini

Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News in merito all'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, Juan Luis e Gemma hanno registrato l'esterna nella casetta dove hanno guardato un film insieme.

In esso si parlava del colpo di fulmine tra due persone e la coppia si è rivista in tale racconto, finendo per commuoversi. Lui ha anche spiegato di essere ancora alla ricerca dell'anima gemella e il racconto ha confermato l'ulteriore avvicinamento tra dama e cavaliere che si sono scambiati anche alcuni baci a stampo. In studio, la discussione si è concentrata proprio sull'assenza di gesti più appassionati e Juan Luis ha spiegato le ragioni per cui non è mai andato oltre il bacio a stampo: lo farà solo quando si renderà conto che tra lui e Gemma potrà esserci futuro grazie alla presenza di attrazione fisica e mentale. Le sue parole hanno scatenato l'inevitabile reazione di Tina Cipollari che ha accusato la rivale di pensare solo all'intimità con Juan Luis.

Spoiler Trono Over di Uomini e donne: fiori anonimi per Juan Luis

Nella registrazione di Uomini e donne del 30 novembre, Gemma Galgani ha avuto anche l'occasione di manifestare ancora la sua gelosia nei confronti di Juan Luis Ciano. Quest'ultimo, infatti, ha ricevuto in camerino un regalo da Tina Cipollari ovvero una foto in cui l'opinionista e il cavaliere ballavano insieme in studio. Tina ha quindi chiesto al venezuelano di cimentarsi in una nuova danza e lui ha accettato. Juan Luis ha poi raccontato di avere ricevuto dei fiori in forma anonima accompagnati da alcuni bigliettini (di cui uno aveva una calligrafia diversa dagli altri due).

Nessuno si è fatto avanti dichiarando di essere il destinatario del dono. Poi Simonetta ha chiesto di ballare con Ciano, negando di avere scritto i biglietti in questione. La dama ha però ammesso di essere disposta a mandargli dei fiori se essi risulteranno da lui graditi.