Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Un posto al sole, che saranno trasmesse dal 16 al 20 dicembre su Rai 3. Le anticipazioni rivelano che la famiglia Giordano farà del suo meglio per potersi dimostrare unita, anche se nessuno riuscirà a capire il comportamento di Diego che, alla fine, deciderà di rinunciare al patteggiamento. Clara, invece, sprofonderà in una vera e propria crisi di sconforto dopo essere stata manipolata dall'astuto Alberto Palladini.

Un posto al sole, spoiler 16-20 dicembre: Clara denuncia Alberto

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse fino a venerdì 20 dicembre in televisione, rivelano che Giulia continuerà ad essere d'accordo con il modo in cui Angela sta cercando in tutti i modi di convincere Clara a denunciare Alberto Palladini.

Serena, invece, è abbastanza preoccupata per le sorti del suo B&B dopo che Otello ha fatto sapere alla donna di essere intenzionato a voler prendere una camera. A quel punto Serena farà di tutto per dissuaderlo ma il marito di Teresa non cambierà idea: la sua presenza finirà per crearle problemi soprattutto nella gestione della situazione con gli ospiti stranieri.

Nel frattempo Diego sembra essere arrivato quasi alla fine del suo percorso giudiziario che l'ha fatto soffrire e penare. Grazie al sostegno e all'appoggio dei suoi familiari, sarà pronto a riprendere in mano le redini della sua vita e a gettarsi così alle spalle un momento poco sereno della sua vita.

Occhi puntati su Clara, la quale dopo aver riflettuto a lungo, alla fine deciderà di sporgere denuncia nei confronti di Alberto Palladini. Tuttavia il suo gesto finirà per scatenare una nuova guerra con l'astuto uomo e tale situazione farà riemergere anche dei vecchi rancori dal passato che causeranno non poche tensioni.

Arianna deciderà di non partire con Andrea

Andrea, invece, cercherà in tutti i modi di coinvolgere la sua amata Arianna nella sua nuova sfida: la donna, però, continuerà ad avere mille dubbi e perplessità temendo che in questo modo possano perdere di vista il loro progetto di vita assieme.

Gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 20 dicembre, inoltre, rivelano che Serena e Filippo saranno costretti ad affrontare la questione 'Otello', dato che la sua presenza al B&B rischierà di mettere a repentaglio anche delle vecchie amicizie. I due, quindi, decideranno di parlarne con Silvia e Michele per cercare di trovare una soluzione definitiva. Intanto Arianna prenderà una decisione definitiva: non partirà con Andrea e così lo metterà a dura prova.