Anche nel freddo periodo natalizio, gli episodi di Un posto al sole non smettono di appassionare i numerosi telespettatori di Rai 3. Storyline sempre più avvincenti e cariche di adrenalina, interesseranno anche la programmazione che va da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre. In particolare giungerà a un punto di svolta la complessa vicenda che, nelle ultime settimane, ha coinvolto Clara e Alberto Palladini. Nonostante la reticenza di Giulia Poggi, Angela e Susanna continueranno infatti a motivare la cameriera affinché denunci quanto accaduto con l'ex datore di lavoro.

Una decisione sofferta che porterà l'avvenente ragazza a rompere gli indugi e confessare alle autorità competenti i misfatti dello spregiudicato imprenditore. La situazione, tuttavia, prenderà una piega inaspettata quando Alberto - sempre più preoccupato per le conseguenze delle sue azioni - deciderà di mettere in campo tutte le sue conoscenze pur di salvaguardare la sua reputazione. Le minacce dell'imprenditore sortiranno l'effetto desiderato e Clara accuserà il colpo attraversando un periodo di sconforto. Sarà a quel punto che interverrà Franco Boschi. L'uomo, da sempre affianco dei più deboli, si scontrerà duramente con Alberto Palladini.

Serena e Filippo si scontreranno con le richieste di Otello

Gli episodi di Un posto al sole in onda dal 16 al 20 dicembre, come di consueto per la produzione partenopea, proporranno anche storyline dai toni più leggeri e goliardici. In questo contesto si colloca la prossima trama che coinvolgerà Otello e Serena. L'ex vigile urbano farà infatti di tutto per convincere la donna ad assegnargli una stanza nel suo Bed & Breackfast. La moglie di Filippo, già alle prese con alcuni ospiti stranieri, sarà tuttavia riluttante nell'accettare le richieste del simpatico Testa.

Le insistenze dell'uomo, tuttavia, finiranno per convincere Serena che accoglierà nella sua attività il compagno di Teresina. Una situazione che, come prevedibile, creerà non pochi problemi e spingerà i coniugi Sartori a richiedere l'aiuto di Michele e Silvia. Alla fine, tuttavia, sarà solo l'intervento di Raffaele Giordano a placare gli animi e a risolvere il simpatico inconveniente.

Trame Upas al 20 dicembre: Diego Giordano pronto ad iniziare una nuova vita

Nuove rivelazioni, nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole, riguarderanno anche Andrea ed Arianna.

Lo chef, sempre più deciso ad intraprendere una nuova carriera a Londra si scontrerà con la moglie Arianna che invece si dimostrerà riluttante rispetto alla possibilità di iniziare una nuova vita all'estero. Diego Giordano, dopo aver rinunciato al patteggiamento proposto dall'avvocato Leone, sarà invece sempre più vicino alla fine del suo incubo giudiziario e ad iniziare così un nuovo capitolo della sua vita.