Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 30 dicembre al 3 gennaio concedono ampio spazio alla permanenza di Viviana a Napoli. L'ex amante di Filippo sembrerà una bomba pronta ad esplodere, motivo per cui Roberto Ferri tenterà di correre in soccorso del figlio. Ma il suo intervento non porterà i risultati sperati. La tensione continuerà a crescere tra Viola ed Eugenio a causa della proposta di lavoro ricevuta a Napoli dal magistrato. E una telefonata di Aldo Leone non farà altro che peggiorare questa situazione, già particolarmente preoccupante.

In occasione del Capodanno, Palazzo Palladini si tingerà di festa anche se non potranno mancare gli imprevisti e qualche, inevitabile, colpo di scena.

Un posto al sole anticipazioni: Roberto tenta di indurre Viviana al silenzio

Nelle puntate di Un posto al sole in onda la prossima settimana su Rai 3, Viviana continuerà a soggiornare al b&b di Serena, a sua volta ignara dei trascorsi della cliente con Filippo. Quest'ultimo sarà comprensibilmente sconvolto all'idea che l'ex amante possa raccontare i dettagli del loro rapporto a Tenerife, motivo per cui tenterà di tenerla a debita distanza.

Il suo comportamento non sarà compreso dalla Cirillo che si chiederà per quale motivo alla Carlino sia stato negato il lavoro. Se da una parte Filippo faticherà sempre più a fingere agli occhi della moglie, dall'altro sarà Roberto a scendere in difesa del figlio tentando di indurre al silenzio la sua ex collaboratrice. Le parole di Ferri, però, non sortiranno il risultato sperato, tanto che la donna sembrerà una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Anche tra Viola ed Eugenio la situazione si farà sempre più tesa a causa del periodo che lui dovrà trascorrere a Napoli per lavoro. In questo clima complicato, una chiamata di Aldo Leone rappresenterà un nuovo problema per i coniugi Nicotera.

Trame Un posto al sole: Capodanno tra sorprese e imprevisti

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda fino al 3 gennaio, Renato chiederà a Otello di organizzare insieme la festa di Capodanno a Palazzo Palladini.

Essa si svolgerà all'insegna del divertimento e dei buoni proposti per il nuovo anno, anche se non mancheranno delle sorprese e qualche inevitabile imprevisto. Saranno soprattutto Guido e Mariella a dover fare i conti con un ospite inatteso in occasione del veglione. Archiviati i bagordi per i festeggiamenti, la parola ripasserà a Marina di ritorno da Londra dopo le vacanze natalizie. La Giordano si troverà così ad affrontare i soliti problemi causati da Alberto Palladini ai Cantieri. Spazio anche ad un'importante evoluzione nel rapporto di Giulia con Marcello e alle paure di Bianca, causate dalla severità della maestra Gagliardi.