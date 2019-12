Anche nel freddo periodo natalizio, la soap Un posto al sole non smetterà d'intrattenere il suo numeroso pubblico con nuove storyline tutte da scoprire. Gli episodi in onda dal 16 al 20 dicembre proporranno, in particolare, l'epilogo della complessa trama che - ormai da tempo - coinvolge Diego Giordano, Aldo Leone e il suo giovanissimo figlio Jacopo. Di seguito tutte le anticipazioni settimanali.

Spoiler Upas: Aldo Leone preoccupato per il figlio Jacopo

Con l'avvicinarsi del giorno dell'udienza, la famiglia Giordano farà di tutto per dimostrare a Diego la propria vicinanza.

La possibilità che l'uomo rinunci al patteggiamento, tuttavia, rischierà di peggiorare i rapporti con il giudice e il pubblico ministero. Sarà a quel punto che l'avvocato Leone metterà in campo tutte le sue conoscenze per convincere Diego ad accettare il patteggiamento. La possibilità che il figlio Jacopo possa essere accusato di tentato omicidio spingerà, infatti, Aldo a iniziare una vera e propria battaglia contro il giovane Giordano. Un imprevisto, tuttavia, manderà in fumo i propositi di Leone e giungerà finalmente il momento di un confronto sincero tra padre e figlio.

Un posto al sole, trame al 20 dicembre: Clara valuta di denunciare Alberto Palladini

Se, dunque, Diego Giordano si avvicinerà alla fine del suo incubo giudiziario, rimarrà del tutto aperta la vicenda che coinvolge Clara e Alberto Palladini. La giovane cameriera, sempre più pressata da Angela e Giulia, valuterà l'ipotesi di denunciare l'uomo di cui è innamorata. Gli spregevoli atti di cui si è macchiato potrebbero infatti costare all'imprenditore un serio danno d'immagine. Consapevole del grosso rischio, Alberto deciderà dunque di mettere subito in atto una strategia per limitare i danni. Una situazione che lo porterà a scontrarsi duramente con Franco Boschi.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Serena Cirillo si scontra con Otello Testa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, continuerà a tener banco la simpatica storyline che coinvolge Otello. L'uomo farà di tutto per ottenere una stanza nel Bed & Breakfast di Serena. La moglie di Filippo Ferri, già in crisi per la presenza di alcuni ospiti stranieri, sarà tuttavia reticente nel concedere all'ex vigile urbano quanto desiderato. Sempre più pressata dagli impegni lavorativi, la Cirillo finirà per chiedere aiuto a Michele e Silvia. La coppia, pur mostrandosi disponibile, non riuscirà tuttavia a trovare una soluzione e sarà a quel punto che la situazione precipiterà drasticamente.

Sarà proprio quando ogni speranza sembrerà venir meno che un'ingegnosa quanto buffa soluzione verrà proposta da Raffaele Giordano.