Sabato 14 dicembre, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il contenitore del sabato pomeriggio dell'ammiraglia Mediaset, condotto da Silvia Toffanin, potrà contare anche questa settimana sulla presenza di numerosissimi ospiti; su tutti ci sarà il cantante Pago, che annuncerà in esclusiva la sua partecipazione in veste di concorrente al prossimo Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo gennaio 2020.

Pago annuncia di entrare nella casa del Grande Fratello Vip

Pago, dunque, sarà uno dei concorrenti del GF Vip 4; durante l'intervista con Silvia Toffanin, il cantante ammetterà di essere ancora scosso per ciò che è accaduto con l'ex compagna Serena Enardu.

La storia tra i due, infatti, si è conclusa durante l'ultima edizione del reality Mediaset, Temptation Island: "Eravamo già un po' in crisi, ma ho accettato di partecipare a Temptation perché credevo che il nostro rapporto si stesse nuovamente consolidando", ammette Pago. Che poi aggiunge: "Sono ancora innamorato di Serena. Un sentimento così forte non può svanire da un giorno all'altro. Ora sto riprendendo la mia vita in mano e credo di avere veramente bisogno di entrare nella casa del Grande Fratello.

Sono ancora ferito, ma pieno di entusiasmo e credo che il GF possa aiutare anche a rimarginare ciò che ancora mi ferisce". Il Grande Fratello Vip 4 inizierà a gennaio 2020 e sarà condotto da Alfonso Signorini; gli opinionisti, invece, saranno Pupo e Wanda Nara. Ancora poco si sa del cast: solo pochi nomi sono stati già ufficializzati e fra questi vi sono proprio Pago e Rita Rusic.

Verissimo, gli altri ospiti

Numerose saranno le interviste che Silvia Toffanin condurrà nel corso della puntata odierna; è previsto un ritorno nel programma di Enrico Mentana, uno dei giornalisti più conosciuti ed apprezzati in Italia.

Prevista poi la partecipazione di Nicoletta Mantovani, la moglie di Luciano Pavarotti; con la donna si parlerà del documentario di Ron Howard intitolato "Pavarotti" e dedicato proprio al grande tenore. Nel corso delle quasi tre ore di trasmissione verrà mandato in onda l'incontro tra la Toffanin e Fiorello, showman impegnato in Rai con il primo programma fruibile solo in streaming intitolato "Viva Rai Play". Infine, anche questa settimana non mancherà una intervista di coppia: Edoardo Stoppa e Juliana Moreira saranno per la prima volta in tv insieme e verranno intervistati da Silvia Toffanin.

Anche questa settimana Verissimo sarà visibile, oltre che su Canale 5, anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play, dal quale è possibile anche rivedere integralmente tutte le puntate andate in onda le scorse settimane.