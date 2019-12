Questa sera, giovedì 12 dicembre, andrà in onda l'attesissima finale di X Factor 13, il talent-show in onda sulle reti Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Come da tradizione, i quattro concorrenti che sono riusciti a conquistare un posto in finale avranno la possibilità di esibirsi dal vivo nella splendida cornice del Mediolanum Forum di Assago, al cospetto di circa 10 mila persone.

Un'emozione unica per i giovani talenti che nel corso della puntata conclusiva verranno giudicati esclusivamente dal pubblico da casa. La diretta della finalissima sarà visibile non soltanto sul canale a pagamento Sky Uno, ma anche in chiaro su Tv8.

Stasera 12 dicembre la finale di X Factor 13 sarà in onda anche in chiaro su Tv8

Dalle anticipazioni sulla finale di X Factor 13 si apprende che, contrariamente a quanto accaduto nelle scorse settimane, quando le puntate del talent-show venivano trasmesse in differita sul canale 8 del digitale terrestre, l'ultimo appuntamento andrà in onda in diretta televisiva anche in chiaro.

Dunque, coloro che non possiedono un abbonamento a Sky potranno sintonizzarsi su Tv8 a partire dalle ore 21:25 circa, subito dopo Guess My Age, il game-show condotto da Enrico Papi.

Invece i clienti della pay tv satellitare potranno seguire l'ultima puntata anche in live streaming online da tablet oppure da telefono cellulare grazie all'applicazione Sky Go.

Durante la finale si alterneranno diversi ospiti sul palco del Forum di Assago. Tra questi, il più atteso è sicuramente Robbie Williams, che canterà per la prima volta in Italia il suo nuovo singolo dal titolo "Time for change", tratto dal doppio album natalizio "The Christmas Present". Inoltre si esibirà anche il giovane cantautore Ultimo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv X Factor

Occhi puntati, ovviamente, sulle performance dei quattro finalisti: Booda, Davide Rossi, Sierra e Sofia Tornambene. Uno di loro sarà il vincitore assoluto di quest'anno.

La tredicesima edizione di X Factor chiude con ascolti in calo

Si avvia verso la conclusione la tredicesima stagione del talent-show che quest'anno non ha brillato particolarmente dal punto di vista degli ascolti. Complice anche un profondo cambiamento nella giuria, i dati auditel registrati da X Factor hanno registrato un sensibile calo soprattutto nelle puntate del live show.

La media, infatti, è di circa 800 mila spettatori a puntata, pari ad uno share che ha toccato la soglia del 3%. Numeri decisamente più bassi rispetto ai record della scorsa edizione del programma, che aveva superato la soglia del milione di spettatori in diversi appuntamenti, arrivando anche a toccare punte del 5% di share in prime time.