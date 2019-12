Dopo settimane di dubbi e supposizioni, finalmente, è arrivato l’annuncio ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Beatrice Valli, è incinta ed è in attesa del suo terzo figlio. In tutto questo tempo, molti follower avevano notato un improvviso e sospetto aumento di peso, specie per quanto riguarda la parte relativa al ventre della giovane.

Come spesso capita, quindi, sono stati davvero moltissimi i seguaci che hanno fatto delle domande sulla questione, senza ottenere risposte. Specie uno degli ultimi contenuti pubblicati dalla ragazza aveva reso alquanto palese la cosa.

Ebbene, dopo un bel po’ di tempo, finalmente, è arrivata la verità. La compagna di Marco Fantini ha ammesso di essere in dolce attesa ed ha parlato anche delle paure che l’hanno spinta a tenere tutto segreto.

La confessione di Beatrice Valli sul suo stato interessante e i problemi di salute

Beatrice Valli ha pubblicato un lungo post su Instagram nel quale ha svelato a tutto il mondo di essere incinta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato dettagliatamente tutta la questione, chiarendo anche per quale ragione avesse preferito mantenere il silenzio fino ad ora.

Quest’estate, purtroppo, si è trovata ad affrontare un grave problema di salute che ha interessato le tube e l’intestino.

Nel corso del suo post ha raccontato dettagliatamente la tristezza e la sofferenza di quei momenti. Per settimane, infatti, è stata costretta a cure ospedaliere, a flebo, prelievi e molti altri accertamenti invasivi e debilitanti. Proprio in quel periodo, inoltre, i medici le dissero che, a causa di tutti quei medicinali, le possibilità di restare nuovamente incinta si fossero ridotte al 30%.

Quando Beatrice ha scoperto di essere incinta e la sua reazione alla notizia

La notizia, ovviamente, non fece piacere né a Beatrice né a Marco, ad ogni modo, li fece poco a poco entrare nell’ottica che la loro famiglia si sarebbe fermata a due figli. A fine settembre, però, Beatrice Valli ha scoperto di essere nuovamente incinta. Le paure, ovviamente, erano davvero tante, dal momento che temeva che potesse accadere qualcosa al feto considerando tutti i medicinali assunti nell’ultimo periodo.

Proprio per questo motivo, i due hanno preferito mantenere il silenzio fino a quando non sono stati sicuri che il nascituro stesse bene.

Beatrice, inoltre, non ha potuto fare a meno di ammettere di essere felice, tuttavia, se fosse dipeso completamente da lei, avrebbe certamente aspettato per dare alla luce un altro figlio. La sua idea, infatti, era di attendere dopo il matrimonio, però, le cose programmate non sono certamente nel suo stile.