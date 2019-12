La notizia era nell'aria da settimane ovvero da quando i fan di Beatrice Valli e Marco Fantini avevano notato un pancino sospetto nell'ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Lei aveva provato a smentire la gravidanza, anche se le sue parole non erano apparse mai davvero convincenti. E proprio per rispondere alla fuoriuscita sempre più insistente di rumors, la Valli ha deciso di ufficializzare la bellissima novità, affidandosi al suo profilo Instagram ufficiale. In un lungo post pubblicato qualche ora fa, la sorella di Ludovica ha spiegato le ragioni che l'hanno spinta ad attendere qualche mese prima di condividere con i suoi followers l'arrivo del bebè.

La scorsa estate, infatti, ha dovuto affrontare dei problemi di salute che l'hanno portata ad assumere delle alte dosi di medicinali.

Il difficile periodo di Beatrice: 'Ero distrutta'

La famiglia di Uomini e donne si allarga ancora. Dopo la piccola Bianca, nata dalla relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, anche Beatrice Valli e Marco Fantini stanno per diventare di nuovo genitori. Si tratta del terzo figlio per l'ex corteggiatrice che è già mamma di Alle, nato da una precedente relazione, e di Bianca, frutto dell'amore per Marco.

Ma la strada che ha portato all'annuncio ufficiale non è stata facile, come la stessa Beatrice ha confessato in un lungo post pubblicato su Instagram.

In esso, la futura mamma ha ripercorso i difficili mesi che hanno preceduto la gravidanza, durante i quali ha dovuto affrontare alcune infezioni alle quali si sono aggiunti altri problemi di salute. In occasione di un viaggio negli Stati Uniti, la Valli ha cominciato ad assumere delle dosi giornaliere di farmaci che hanno debilitato il suo corpo. Così, infatti, ha spiegato: "Ero distrutta, se ricordo ancora quel periodo mi viene da piangere, non avevo le forze per giocare con i miei figli, godermi questo viaggio spettacolare e facevo cose che non ricordavo di fare. Ero preoccupata, ero spaventata".

La scoperta della gravidanza a settembre

Dopo alcuni mesi difficili, caratterizzati da cure quotidiane, Beatrice Valli ha scoperto di essere rimasta incinta. Era lo scorso settembre quando l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha capito di aspettare un figlio da Marco Fantini.

Considerando però l'assunzione di medicinali del periodo precedente, ha preferito attendere per avere la certezza che tutto stesse andando per il meglio. Sebbene il lieto evento non sia stato programmato, la coppia si è detta felice di poter allargare famiglia e ansiosa di dare il benvenuto "ad una nuova vita".

Così, infatti, Beatrice ha concluso la sua lunga ed emozionante confessione: "Non vediamo l’ora che tu nasca per portare ancora più amore e gioia in questa grande famiglia".