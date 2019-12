Le trame di Beautiful trasmesse negli Stati Uniti negli ultimi mesi hanno parzialmente accantonato la rivalità tra Steffy e Hope. Persino la scoperta della vera identità di Beth (Phoebe) non ha scatenato dure discussioni tra le due storiche nemiche, dato che la Forrester nulla ha potuto quando la Logan ha ripreso con sé la bambina. Ma questo clima di buonismo è destinato a cambiare già a partire dalle prossime puntate americane. L'oggetto della contesa non sarà Liam che, almeno per il momento, non sembra al centro dei pensieri di Steffy. Quest'ultima, infatti, avrà qualcosa da ridire a Hope dopo avere scoperto che ha taciuto la verità sulla caduta di Thomas nella vasca dell'acido alla Forrester Creations.

Né, tanto meno, risulterà a lei gradito il fatto che sia riuscita, con nuove presunte macchinazioni, ad ottenere la custodia congiunta del piccolo Douglas.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Hope e Steffy di nuovo allo scontro

Il carattere battagliero di Steffy tornerà ad essere protagonista nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni, infatti, rivelano che la Forrester parlerà con Thomas e verrà a sapere della sua caduta in una vasca potenzialmente pericolosa. Fortunatamente, si è trattato di una sostanza detergente ma Hope aveva creduto che si trattasse di acido.

Convinta che il giovane fosse morto, la Logan aveva mantenuto tale segreto, condividendolo soltanto con la madre Brooke (che l'aveva convinta a tacere). Tale novità non potrà essere accettata da Steffy, soprattutto tenendo conto che Hope in passato aveva fatto la moralista per le bugie tenute da Thomas sulla vera identità di Phoebe/Beth. A questo punto, lo scontro tra le due storiche rivali sarà inevitabile: Steffy si confronterà con la sorellastra per le sue menzogne riguardanti Thomas e la rimprovererà anche per essere riuscita ad ottenere la custodia di Douglas.

Successivamente, la Forrester avrà qualcosa da ridire anche al fratello, invitandolo a tenere le distanze con la ex moglie. Ma le intenzioni del figlio di Ridge saranno ben diverse, al punto da spingerlo a richiedere la collaborazione della Logan nell'azienda di famiglia.

Trame Beautiful puntate americane: Steffy e Hope in competizione sul lavoro

Le motivazioni di attrito tra Steffy e Hope non si limiteranno alla sola vita privata. Le prime, ancor criptiche, anticipazioni di Beautiful relative alla settimana che si apre il 9 dicembre rivelano che la competizione tra le due sorellastre si sposterà anche nella casa di moda.

Si troveranno ancora a supportare le due rispettive linee alla Forrester Creations? Nel frattempo, la Logan farà bene a restare in guardia anche in merito al suo rapporto con Liam. Il rampollo Spencer, infatti, sarà alla ricerca della verità insieme a Steffy. Sebbene non venga precisato di quale 'verità' si tratti, è plausibile credere che il loro obiettivo sia scoprire come Hope abbia fatto ad ottenere in tempi tanto rapidi la custodia di Douglas. E difficilmente Liam potrà accettare che la fidanzata abbia finto del vero interesse per Thomas, facendogli persino credere di voler formare insieme a lui una famiglia felice.