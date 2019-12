Hope scoprirà che Beth non è morta? Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le prossime puntate svelano che Flo sarà assalita dai sensi di colpa per aver accettato di collaborare al piano assurdo di Reese. Sarà così che la Fulton proverà a convincere Zoe a raccontare la verità ad Hope sul baby swip.

Nel frattempo, un inatteso ritorno darà uno scossone alle trame della soap opera in onda su Canale 5. Thomas e Douglas si presenteranno a casa Forrester con una nefasta notizia: Caroline è morta improvvisamente.

Soli e senza più certezze, padre e figlio si stabiliranno a Los Angeles, legandosi in maniera piuttosto pericolosa ad Hope.

Anticipazioni italiane Beautiful: una strana coincidenza

Gli spoiler dei prossimi episodi italiani della soap raccontano che nelle famiglie dei Forrester e dei Logan cambieranno molte cose. In primis, Katie e Thorne divorzieranno, dando modo a Bill di fare il possibile per riprendersi l'ex moglie. Thomas Forrester, invece, farà ritorno a Los Angeles. Ad interpretarlo, sarà l'amato attore di Young and The Restless, Matthew Atkinson.

Il giovane porterà con sé Douglas, il figlio avuto con Caroline che, successivamente, si scoprirà essere morta.

Il ritorno di Thomas metterà in crisi Sally, che inizierà a vedere sotto una luce diversa l'ex fidanzato. Inoltre, il Forrester Jr. sembrerà nascondere altri oscuri retroscena, tra cui un segreto sulla paternità reale di Douglas. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Sally avrà modo di parlare a Wyatt di una strana coincidenza. La stilista gli farà presente che Flo e Hope erano incinte nello stesso periodo. Semplice caso o indizio sul quale iniziare ad indagare?

Zoe vuole dire la verità ad Hope

La storyline sulla morte di Beth e sull'adozione di Phoebe si farà sempre più complicata tra verità nascoste e oscure alleanze. Flo, assalita dai sensi di colpa. sarà pronta a raccontare la verità ad Hope sullo scambio di culle e sul fatto che non sia la reale madre di Phoebe, ma solo una complice di Reese.

A quel punto, il medico avrà modo di parlare sia a Zoe che a Flo, dicendo loro che ormai tutti e tre sono complici di un crimine. La Fulton, spaventata dall'idea di finire in prigione, farà un passo indietro. Inoltre, Flo inizierà a nutrire un forte interesse per Wyatt, altro motivo che la spingerà a non parlare.

Come si evince dalle anticipazioni di Beautiful, Taylor esorterà Steffy a riprendersi Liam, consiglio che non verrà nemmeno preso in considerazione. Anzi, la giovane Forrester sceglierà di passare del tempo solo con Phoebe e Kelly in quel di Parigi. Questa decisione getterà nello sconforto Hope, che troverà nelle due bimbe l'unico modo per reagire al dolore della perdita di Beth.