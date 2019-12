In arrivo nuovi colpi di scena nelle puntate di Beautiful: le anticipazioni italiane svelano che Hope si troverà faccia a faccia con Flo, la madre adottiva di Phoebe. La situazione si complicherà alquanto, visto che la Fulton dovrà essere molto brava a mantenere il segreto.

Insieme a lei, a conoscere la drammatica verità che si cela dietro la morte di Beth, ci sarà anche Zoe, una ragazza divisa tra i sensi di colpa e il nobile intento di difendere suo padre Reese. La modella però, troverà un po' di pace con Xander. L'atmosfera romantica contribuirà a farle dimenticare, almeno per un po', i suoi tristi pensieri.

Beautiful: Flo e Zoe custodi di uno scomodo segreto

Nelle prossime puntate della soap americana che verranno trasmesse su Canale 5, Flo sentirà Hope parlare della perdita della piccola Beth a Katie al Bikini Bar. La Fulton si avvicinerà a lei e avrà modo di presentarsi come la madre della piccola Phoebe. Al locale ci sarà anche Zoe, preoccupata del fatto che Flo possa perdere la testa e raccontare la verità alla Logan Jr. Nel frattempo Wyatt, notando quegli strani movimenti, inizierà a sospettare che qualcuno abbia più di un segreto da mantenere.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Flo e Wyatt avranno modo di parlare al pub. Il giovane Spencer rimarrà molto colpito da lei, cosa che metterà in crisi il suo rapporto con Sally. La Fulton proverà a fare leva sul suo fascino per portare Wyatt dalla sua parte. In fondo, meno nemici ha, più è alta la possibilità che il segreto su Beth rimanga sepolto per sempre. Fatto sta che Wyatt inviterà Flo a cena a casa sua, insieme a Liam e Sally. Sarà un momento alquanto surreale, visto che la Fulton dovrà affrontare lo sguardo pieno di tristezza di Hope, sua inconsapevole vittima.

I sensi di colpa di Flo

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Flo non sarà esente dai sensi di colpa. Dopo aver trascorso del tempo con tutti i protagonisti del dramma del baby switch e aver toccato con mano il loro dolore, non saprà più se mantenere il segreto o meno. Zoe, temendo che Flo possa cedere, chiederà un confronto con lei, nel quale la pregherà di non raccontare nulla. Se parlasse infatti, sia lei che suo padre Reese finirebbero in prigione.

Dopo il difficile incontro, Zoe proverà a rilassarsi trascorrendo una serata romantica con Xander.

Anche in questa occasione però, la modella si sentirà a disagio, consapevole che il suo fidanzato non la perdonerebbe mai se venisse a sapere la verità sullo scambio di culle. Nel frattempo, Wyatt consiglierà a Liam di trascorrere più tempo con Steffy e Kelly, lasciando che Hope affronti da sola le sue paure.

Steffy ancora innamorata di Liam

Steffy infine parlerà a cuore aperto a Taylor dei suoi sentimenti nei confronti di Liam, confessandole di esserne ancora innamorata. Gli spoiler della soap opera Beautiful informano che la Hayes esorterà la figlia a seguire il suo cuore.

Taylor inoltre dirà a Steffy di essere molto preoccupata per Hope, affetta da depressione postpartum. Con un moto di egoismo, ricorderà anche a Steffy che questa potrebbe essere la sua occasione per riavere Liam e la sua famiglia.