Le puntate di Beautiful in onda in questi giorni su Canale 5 sono centrate sulla morte di Beth. Hope e Liam stanno cercando, come possono, di vivere il loro dolore. Reese invece non sembra essere sincero e limpido, continuando a sviare con destrezza le insistenti domande della coppia, ancora incredula di aver perso la loro primogenita. Stando alle anticipazioni della soap opera, la situazione diventerà più complicata quando Steffy riuscirà ad adottare Phoebe, una bellissima neonata che pagherà a caro prezzo per accelerare l'iter burocratico. Peccato che la Forrester non sappia che quella bimba sia in realtà Beth.

Beautiful anticipazioni italiane: Beth venduta per 200.000 dollari

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Reese continuerà con il suo perfido piano, destinato a portare solo dolore. L'uomo cercherà aiuto in Flo, che si fingerà la madre di Beth, decisa a darla in adozione. La bimba verrà 'proposta' a Steffy per una cifra altissima, un costo che le farà risparmiare mesi e mesi di attesa. Steffy, ansiosa di dare una sorellina a Kelly, accetterà. Grazie all'assegno di $ 200.000 firmato dalla Forrester, Reese riuscirà a pagare tutti i suoi debitori.

Liam, quando vederà per la prima volta Phoebe (che in realtà è Beth) avvertirà un forte legame emotivo con la bambina. La stessa sensazione che proverà Hope, inconsapevole di trovarsi di fronte a sua figlia. Le anticipazioni di Beautiful però, svelano che Brooke inizierà a sospettare che dietro l'adozione fulminea di Phoebe ci sia qualcosa di poco chiaro.

Hope spinge Liam nelle braccia di Steffy

La giovane Logan stupirà tutti i suoi cari. Non solo si legherà in maniera ossessiva a Phoebe, ma inizierà a sorridere di nuovo.

Nello stesso tempo, Hope sembrerà spingere il marito Liam nelle braccia di Steffy. Il suo obiettivo è quello di dare una famiglia alle piccole Kelly e Phoebe, visto che lei non è riuscita a realizzare questo sogno.

Liam però, farà di tutto per far ragionare Hope, promettendole di starle accanto e di riprovare ad avere un figlio con lei. Le sue parole non serviranno a nulla. La Logan si chiuderà sempre di più in se stessa, trovando conforto solo quando stringerà tra le braccia la dolce Phoebe. Infine, gli spoiler di Beautiful raccontano che Flo comincerà ad avvertire sensi di colpa per quanto fatto.

Sarà Reese a farle il lavaggio del cervello, ricordandole che se parlasse, finirebbe dritta in prigione per averlo aiutato a rapire Beth e per aver falsificato i documenti di adozione di Phoebe. Insomma, si preannunciano puntate decisamente interessanti della soap opera campionessa di ascolti in onda su Canale 5.